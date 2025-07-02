Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey Aşkı Sona Erdi

Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey, geçtiğimiz yıl aynı projede tanışarak başladıkları aşklarına sessiz sedasız veda etti. Gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ilişkileri sona eren çift, sosyal medyada attıkları adımlarla ayrılığı resmen ilan etti.

Sosyal Medyadaki Hamle Her Şeyi Anlattı

İkilinin aşkı, geçen yıl aynı dizide yollarının kesişmesiyle başlamıştı. Her zaman özel hayatlarını gizli tutmayı tercih eden çift, bu ayrılığı da sessizce yaşamayı seçti. Ancak takipçileri, Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey’in sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması ve ortak fotoğraflarını silmesiyle durumu hemen fark etti.

Bu gelişmelerin ardından çiftin yollarını ayırdığı netlik kazandı. Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen Kocaoğlu ve Kutlubey’in ilişkisinin ne zaman sona erdiği ise merak konusu oldu.