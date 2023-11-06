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Rıza Kocaoğlu hangi diziyle setlere dönecek?

Ünlü aktör Rıza Kocaoğlu, izleyicilerle özel projelerde bir araya gelmeye devam ediyor ve şimdi de ses getirecek bir dizi projesinde rol alacak.

Rıza Kocaoğlu hangi diziyle setlere dönecek?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-11-2023 16:22

Rıza Kocaoğlu, "Tuzak" projesinin ardından yeni bir dizi projesi için setlere geri döndü. Ünlü aktör, dün Hande Erçel ve Burak Deniz'i bir araya getiren "Bambaşka Biri" dizisinin Instagram sayfasını takibe aldı, bu da izleyiciler arasında Rıza Kocaoğlu'nun bu diziye katılacağı spekülasyonlarına yol açtı. Ancak Kocaoğlu'nun "Bambaşka Biri" dizisinde değil, dijital bir dizi projesinde rol alacağı öğrenildi.

Rıza Kocaoğlu, İdea Film tarafından Netflix için çekilen "Asaf" dizisinin iddialı kadrosuna dahil oldu. Bu 6 bölümlük dizi, Özgür Önurme tarafından yazılan ve yönetilen bir projedir. Kocaoğlu, bu dizide "Nasuh" adlı bir mafya babasını canlandıracak. Dizi, Netflix'te yayınlanacak ve 17 Eylül'de çekimlere başlanmıştı. Rıza Kocaoğlu'nun yanı sıra Cihangir Ceyhan "Asaf" karakterine hayat verirken, Burçin Terzioğlu (Sema), Uygar Özçelik (Harun), Saadet Işıl Aksoy (Rüya), Sema Keçik (Nermin), Tayanç Ayaydın (Aziz), Serra Arıtürk (Meltem), Ahmet Rıfat Şungar (Cüneyt) ve Çağdaş Onur Öztürk (Murat) gibi birçok önemli isim de projede yer alıyor.

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