Rıza Baba, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı seyircilerin kafalarını karıştırdı. Tanıtımda Rıza Baba’nın açığa alındığı ve ekibe veda ettiği sahneler izleyicilerin aklına ‘Rıza Baba diziden ayrılıyor mu?’ sorusunu getirdi.

Rıza Baba, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-01-2025 12:50

BİR EFSANE BİTECEK Mİ?

Aksiyon dolu Arka Sokaklar’ın fragmanında Rıza Baba'nın açığa alındığı ve ekibe veda ettiği görüldü. Sosyal medyada ise Rıza Baba karakterine 2006 yılından beri hayat veren Zafer Ergin'in veda edeceği konuşuldu. Usta isim Ergin diziden ayrılacak mı? Rıza Baba Arka Sokaklar’a veda mı edecek? Tüm bu soruların yanıtları yeni bölümde yanıt bulacak.

GÜÇLÜ KADRO

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

HER CUMA KANAL’DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma 20.00’da Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

 

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