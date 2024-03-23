Riyad'da Halit Özgür Sarı rüzgarı

Yabani dizisi başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı, bir marka işbirliği ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da büyük bir coşku ile karşılandı. Bir alışveriş merkezinde, binlerce insanın katılımıyla düzenlenen etkinlikte hayranları Halit Özgür ile tanışmak için uzun saatler boyunca bekledi.

Riyad'da Halit Özgür Sarı rüzgarı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2024 18:33

Yabani dizisinin başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Sarı, bir marka işbirliği kapsamında düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla buluştu.

Riyad'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe binlerce insan katıldı. Hayranları, Halit Özgür Sarı ile tanışmak için uzun saatler boyunca bekledi. Sarı, yoğun ilgiyle karşılanarak hayranlarına samimi bir şekilde selam verdi ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Ünlü oyuncunun Suudi Arabistan'daki ziyareti, hem dizisinin hem de kişisel popülaritesinin ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını gösterdi.

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