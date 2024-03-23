Riyad'da Halit Özgür Sarı rüzgarı

Yabani dizisinin başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Sarı, bir marka işbirliği kapsamında düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla buluştu.

Riyad'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe binlerce insan katıldı. Hayranları, Halit Özgür Sarı ile tanışmak için uzun saatler boyunca bekledi. Sarı, yoğun ilgiyle karşılanarak hayranlarına samimi bir şekilde selam verdi ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Ünlü oyuncunun Suudi Arabistan'daki ziyareti, hem dizisinin hem de kişisel popülaritesinin ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını gösterdi.