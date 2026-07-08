Rihanna'nın Kucağındaki Rocki Sosyal Medyayı Bir Anda Karıştırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna bu kez ne yeni bir şarkısıyla ne de sahne performansıyla konuşuluyor. Üç çocuk annesi olan ünlü yıldız New York'ta 10 aylık kızı Rocki ile çıktığı akşam yemeğinde objektiflere takıldı. Anne kızın samimi halleri kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Anne Kızın Keyifli Akşamı

Rihanna akşam yemeğine giderken en küçük çocuğu ve tek kızı Rocki'yi kucağında taşıyordu. Rahat tavırları ve doğal halleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, yine sade ama şık tarzıyla beğeni topladı. Özellikle Rocki'nin sevimli görüntüleri sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Rocki Büyüyor

Rihanna ile ASAP Rocky'nin kızları Rocki eylül ayında ilk yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Henüz 10 aylık olmasına rağmen şimdiden dünyanın en çok konuşulan ünlü bebeklerinden biri haline geldi. Hayranları da Rocki'nin büyümesini ilgiyle takip ediyor.

Dergi Kapağından Sokaklara

Rocki daha yedi aylıkken annesiyle birlikte bir dergi çekiminde kamera karşısına geçmişti. Üstelik çekim için özel olarak hazırlanan tasarım bebek bezi uzun süre konuşulmuştu. Rihanna ise kızının ilk fotoğrafını doğumundan kısa süre sonra paylaşmış sonrasında ise özel hayatını daha gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Buna rağmen zaman zaman anne kız birlikte görüntülenmeye devam ediyor.

ASAP Rocky'den Duygusal Sözler

Rihanna'nın hayat arkadaşı ASAP Rocky de daha önce verdiği bir röportajda ünlü şarkıcıya olan hayranlığını gizlememişti. Anne olduktan sonra Rihanna'nın çok değiştiğini söyleyen Rocky onun hem çocuklarına bağlılığına hem de çalışma disiplinine hayran olduğunu anlatmıştı. "Dünyanın en içten ve en etkileyici insanlarından biri" sözleri de uzun süre gündemde kalmıştı.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Son görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Takipçileri hem Rihanna'nın annelik halini hem de Rocki'nin sevimliliğini öven mesajlar paylaştı. Görünen o ki ünlü şarkıcı sadece müziğiyle değil aile hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.