Hülya Koçyiğit'ten Kimsenin Beklemediği Hamle!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit sosyal medyada paylaştığı spor videosuyla gündeme geldi. 79 yaşındaki usta oyuncu torunu Aslışah Alkoçlar'ın desteğiyle düzenli egzersiz yapmaya başladı. Paylaşımı görenler ise hem anneanne-torun ilişkisine hem Koçyiğit'in enerjisine hayran kaldı.

Torunundan Gelen Tatlı Motivasyon

Aslışah Alkoçlar uzun zamandır sağlıklı yaşam tarzı ve spor paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bu kez ise örnek olan kişi kendisi değil anneannesi oldu. Hülya Koçyiğit'i spor yapmaya teşvik eden Alkoçlar birlikte geçirdikleri keyifli anları da unutulmaz hale getirdi. Görünen o ki bu motivasyon Koçyiğit'e de çok iyi geldi.

Spor Anlarını Takipçileriyle Paylaştı

Usta oyuncu egzersiz yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı. Paylaşımına da oldukça duygusal bir not ekledi. "Hayatın en güzel anlarından biri; torununuzun size yol göstermesi, sizin de ona sevgiyle eşlik etmeniz… Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı." sözleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Takipçileri ise Koçyiğit'in enerjisini, azmini ve hayata olan bağlılığını öven yüzlerce yorum yaptı. Pek çok kişi ilerleyen yaşlarda bile hareketli kalmanın önemine dikkat çekti.

Aslışah Alkoçlar'dan Duygulandıran Yorum

Anneannesinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Aslışah Alkoçlar da duygusal bir mesaj yazdı. "Anneanneciğim seninle o kadar gurur duyuyorum ki, her zaman idolümsün." sözleri takipçilerden büyük ilgi gördü. İkili arasındaki sevgi dolu bağ sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

79 yaşında spora başlamasıyla takdir toplayan Hülya Koçyiğit'in videosu kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Birçok kullanıcı yaşın sadece bir sayı olduğunu söyleyerek usta oyuncunun azmini örnek gösterdi. Anneanne ve torunun birlikte verdiği bu güzel mesaj sağlıklı yaşamın ve aile desteğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.