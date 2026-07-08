93 Kilo Veren Pelin Öztekin'in Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

Pelin Öztekin yıllar önce verdiği 93 kiloyla uzun süre konuşulmuştu. Aradan zaman geçmesine rağmen fit görünümünü korumaya devam eden ünlü oyuncu bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla yeniden gündeme geldi. Deniz kenarında çekilen kareleri gören takipçileri "Bu değişim gerçekten inanılmaz" yorumları yapmadan edemedi.

156 Kilodan Yepyeni Bir Hayata

Pelin Öztekin'in değişim hikâyesi aslında uzun yıllara dayanıyor. Bir dönem 156 kiloya kadar çıkan oyuncu sağlığı için radikal bir karar aldı ve yaşam tarzını tamamen değiştirdi. Zorlu sürecin sonunda tam 93 kilo veren Öztekin hem fiziksel hem psikolojik olarak bambaşka bir döneme adım attı. O günden bu yana da formunu korumak için disiplinli yaşamından vazgeçmiyor.

Son Paylaşımı Olay Yarattı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu son paylaşımında beyaz, örgü detaylı şık bir elbiseyle objektif karşısına geçti. Doğal pozları ve fit görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri sadece fiziğini değil, enerjisini ve tarzını da öven yorumlar yaptı. Birçok kişi yıllar önceki haliyle bugünkü görüntüsünü kıyaslayarak değişimin ne kadar büyük olduğuna dikkat çekti.

Takipçilerinden Övgü Yağdı

Paylaşılan karelerin ardından sosyal medya adeta yorumlarla doldu. Hayranları Pelin Öztekin'in verdiği kiloları uzun yıllardır korumasının büyük bir başarı olduğunu dile getirirken azmiyle birçok kişiye ilham verdiğini de söyledi. Oyuncunun her paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken fit görünümü yine magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.