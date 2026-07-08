Ece İrtem'in Ölümündeki Sır Perdesi Aralandı! Adli Tıp Raporu Geldi!

Genç oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı uzun süredir hem sevenlerini hem sanat dünyasını derinden üzüyordu. Günlerdir merak edilen adli tıp raporu sonunda tamamlandı ve ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama geldi. Rapora göre 35 yaşındaki oyuncunun hayatını alkol zehirlenmesi nedeniyle kaybettiği belirlendi.

Ece İrtem'in beklenmedik ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ise raporun ardından da farklı yönleriyle incelenmeye devam ediyor.

Adli Tıp Raporu Sonucu Ortaya Çıktı

15 Haziran'da fenalaşarak yaşamını yitiren Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla netleşti. Raporda genç oyuncunun ölümünün alkol zehirlenmesine bağlı gerçekleştiği ifade edildi.

Bu açıklamayla birlikte günlerdir kamuoyunda konuşulan birçok iddia da yeniden gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan farklı senaryoların ardından gözler soruşturmanın diğer ayrıntılarına çevrildi.

Maymun Isırığı İddiası Dosyada Yer Alıyor

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka detay ise oyuncunun avukatının yaptığı başvuru oldu. Avukat Uğur Gökkoyun Ece İrtem'in kısa süre önce çıktığı Tayland seyahati sırasında bir maymun tarafından ısırılmış olabileceğini öne sürerek bu ihtimalin de değerlendirilmesini talep etti.

Bu iddianın ardından sepsis yani kan zehirlenmesi ihtimali de araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Adli ekipler oyuncunun kollarında bulunan yara izlerini de incelemeye aldı. Yetkililer bu izlerin ölümle doğrudan bağlantısı olup olmadığını detaylı analizlerle değerlendirdi.

Başarılı Kariyeriyle Hatırlanacak

Ece İrtem oyunculuk kariyeri boyunca birçok sevilen projede izleyici karşısına çıktı. Özellikle son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Henüz 35 yaşında hayata veda eden genç oyuncunun ölümü ailesini, yakınlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken sanat dünyasında da uzun süre unutulmayacak acı kayıplardan biri olarak hafızalara kazındı.