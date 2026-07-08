Çağla Şıkel'den Nazar Hamlesi! Görenler Gözlerine İnanamadı

Çağla Şıkel sosyal medya paylaşımlarıyla yine konuşulmayı başardı. Hem fit yaşamı hem günlük hayatından paylaştığı samimi karelerle sık sık gündeme gelen ünlü manken bu kez nazara karşı aldığı önlemle takipçilerinin dikkatini çekti. Ev halini paylaşan Şıkel'in yaptığı esprili paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Nazar İçin Annesine Koştu

Evde çektiği bir kareyi paylaşan Çağla Şıkel ayağındaki nazar boncuklu halhalı göstererek takipçilerini gülümsetti. Paylaşımına da "Anneme nazarlık var mı demişimdir." notunu ekledi. Şıkel'in bu doğal ve eğlenceli paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Takipçileri ise ünlü mankenin bu halini oldukça samimi buldu. Kimi kendi nazarlık hikâyelerini anlatırken kimi de Şıkel'in esprili tavrına yorumlarıyla eşlik etti.

Günlük Hayatını Paylaşmayı Seviyor

Çağla Şıkel uzun zamandır sadece işiyle değil günlük yaşamından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Spor rutininden beslenmesine kadar birçok detayı takipçileriyle paylaşan ünlü isim, doğal halleriyle ilgi görmeye devam ediyor.

Kısa süre önce yaptığı lahmacun paylaşımı da sosyal medyada çok konuşulmuştu. En sevdiği lezzetlerden biri olan lahmacunu yerken "Bir taneyi bitmesin diye bir saatte yedim. Allah'tan tok gitmiştim." sözleriyle hem güldürmüş hem fit kalmanın kolay olmadığını esprili bir dille anlatmıştı.

Spor Disipliniyle Dikkat Çekiyor

47 yaşında olmasına rağmen formunu korumayı sürdüren Çağla Şıkel, sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda yıllarca bale yaptıktan sonra spora ara vermeden devam ettiğini söylemişti.

Bu alışkanlığını çocuklarına da kazandırmaya çalıştığını belirten Şıkel sağlıklı yaşamın kendisi için bir tercih değil, günlük hayatın doğal bir parçası olduğunu ifade ediyor. Hem enerjisi hem samimi paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam eden ünlü manken bu kez de nazarlık paylaşımıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.