Demet Özdemir Türkiye'yi Terk Etti! Yeni Rotası O Ülke Oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Nisan karakteriyle adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir sezonun yorgunluğunu tatille atıyor. Hem başarılı oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Özdemir, yoğun çalışma temposunun ardından kendine kısa bir kaçamak yapmayı tercih etti.

Atina Kareleri Büyük İlgi Gördü

Ünlü oyuncunun bu kez tercih ettiği adres Atina oldu. Tarihi sokaklarda gezen şehrin keyfini çıkaran ve bol bol fotoğraf çeken Demet Özdemir o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Doğal halleri ve şık kombinleriyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları fotoğrafların altını beğeni ve yorumlarla doldurdu.

Takipçileri Yorum Yağdırdı

Demet Özdemir'in yayınladığı karelere "Harika görünüyorsun", "Atina sana çok yakışmış", "Yine çok güzelsin" ve "Tatilden enerji toplamışsın" gibi yüzlerce yorum geldi.

Ünlü oyuncunun sade ama şık tarzı da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken tatil kareleri magazin gündeminde de geniş yer buldu.

Sosyal Medyada Gündem Olmaya Devam Ediyor

Demet Özdemir sadece oyunculuğuyla değil, günlük yaşamından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Atina tatilinden gelen yeni kareler de bunun son örneği oldu.

Görünen o ki güzel oyuncu hem tatilin tadını çıkarıyor hem milyonlarca takipçisini yeni paylaşımlarıyla ekran başına toplamaya devam ediyor.