Ahmet Mümtaz Taylan'ın 20 Yıllık Sırrı İlk Kez Ortaya Çıktı

Ahmet Mümtaz Taylan yıllardır depresyonla mücadele ettiğini ve 20 yıldır düzenli psikiyatri desteği aldığını açıkladı. Samimi sözleri kısa sürede gündem oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın 20 Yıllık Sırrı İlk Kez Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 19:23

Ekranların sevilen oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan yaptığı içten açıklamalarla gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu katıldığı bir YouTube programında hayatının en zor dönemlerinden ve yıllardır verdiği mücadeleden açık yüreklilikle bahsetti. Özellikle ruh sağlığı konusunda söyledikleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Hayatının Zor Dönemlerini Anlattı

Ahmet Mümtaz Taylan çocuk yaşlarda ailesinden ayrıldığını ve uzun yıllar hayatını kendi çabalarıyla kurmaya çalıştığını anlattı. O dönemlerde hem okumaya hem de ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen oyuncu kriz zamanlarında çoğu kez tek başına mücadele etmek zorunda kaldığını ifade etti. Yaşadığı zorlukların kendisini hayata karşı daha güçlü kıldığını ancak bunun kolay bir süreç olmadığını da sözlerine ekledi.

Depresyonla Mücadelesini Gizlemedi

Ünlü oyuncu depresyonun hayatının bir parçası olduğunu saklamadığını söyledi. Bu süreci "ekmek kuyruğuna" benzeten Taylan, bazen zor dönemlerin uzayabildiğini ama bununla tek başına mücadele etmek zorunda olmadığını dile getirdi. İnsanların ruhsal sıkıntılar yaşamasının son derece normal olduğunu vurgulayan oyuncu önemli olanın ihtiyaç duyulduğunda profesyonel destek almak olduğunu ifade etti.

"20 Yıldır Psikiyatri Desteği Alıyorum"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın en çok konuşulan açıklaması ise yaklaşık 20 yıldır düzenli olarak psikiyatri desteği aldığını söylemesi oldu. Bu desteğin hayatına büyük katkı sağladığını belirten oyuncu ruh sağlığı konusunda toplumdaki önyargılara da dikkat çekti. "Deli miyim ben?" diye düşünmenin kimseye fayda sağlamayacağını söyleyen Taylan yardım istemekten utanılmaması gerektiğini vurguladı.

Sosyal Medyada Takdir Topladı

Ünlü oyuncunun bu kadar açık ve samimi konuşması birçok kişiden destek gördü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ruh sağlığı konusunda farkındalık oluşturduğu ve yardım almanın önemini cesurca dile getirdiği için Ahmet Mümtaz Taylan'a teşekkür eden çok sayıda kullanıcı oldu. Oyuncunun sözleri psikolojik destek almanın utanılacak değil aksine güç gerektiren bir adım olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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