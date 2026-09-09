Defne Samyeli’nin Cesur Kombini Sosyal Medyayı Salladı!

Defne Samyeli bir iç çamaşırı markasının özel davetine iddialı kombiniyle katıldı. Ünlü ismin cesur tarzı geceye damga vururken sosyal medyada da gündem oldu.

Defne Samyeli’nin Cesur Kombini Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2026 11:43

Güzelliği ve tarzıyla yıllardır dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Defne Samyeli, bu kez katıldığı özel davette yine tüm gözleri üzerine çevirdi. Bir iç çamaşırı markasının düzenlediği lansmana katılan ünlü isim, tercih ettiği iddialı kombinle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Etkinlik boyunca şıklığıyla dikkat çeken Samyeli, davetlilerin de ilgisini çekti. Özellikle cesur kıyafet tercihi, ünlü ismin gecenin atmosferine adeta damga vurmasını sağladı.

Tarzıyla Herkesi Kendine Baktırdı

Defne Samyeli’nin davetteki görünümü kısa sürede etkinliğin önüne geçti. Kendine güvenen tarzıyla objektiflere poz veren Samyeli, fit görünümü ve şıklığıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

Davetliler ve basın mensupları, ünlü ismin kıyafetine yoğun ilgi gösterirken, etkinlikten çekilen fotoğraflar da kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Samyeli’nin iddialı tarzını gören takipçileri ise yorum yapmadan duramadı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Etkinlikten gelen karelerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Defne Samyeli’nin tarzı kısa sürede gündem haline geldi. Takipçilerinden ve moda tutkunlarından peş peşe beğeni ve yorum alan Samyeli, gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Ünlü ismin özellikle cesur seçimi sosyal medyada konuşulurken, birçok kişi Samyeli’nin tarzını oldukça beğendi. Kimi takipçiler şıklığını överken, kimileri de kıyafet tercihini gecenin en dikkat çekici detayı olarak değerlendirdi.

Yine Gözler Onun Üzerindeydi

Defne Samyeli, katıldığı davetlerde tarzıyla öne çıkmaya alışkın isimlerden biri. Bu kez de iç çamaşırı markasının özel gecesinde yaptığı kıyafet seçimiyle beklentileri boşa çıkarmadı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde etkinlikten paylaşılan fotoğraflar arttıkça Samyeli’nin görünümü daha fazla konuşulmaya başladı. Anlaşılan o ki ünlü isim, sadece davete katılmakla kalmadı, tarzıyla gecenin unutulmaz isimlerinden biri olmayı da başardı.

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