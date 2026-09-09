Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan Dubai’de Aşk Pozu

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yoğun geçen dönemin ardından soluğu Dubai’de aldı. Birlikte çıktıkları tatilde keyifli anlar yaşayan çift, bu kez çölden gelen romantik kareleriyle dikkat çekti.

2022 yılında nikâh masasına oturan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, evlilikleriyle de magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında yer alıyor. Mutluluklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de zaman zaman sosyal medya hesaplarından aile hayatlarından kareler paylaşmayı ihmal etmiyorlar.

Dubai tatilinde de objektif karşısına geçen çift, çölde verdikleri aşk dolu pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Fotoğrafa kısa sürede beğeni ve yorum yağarken, hayranları ikilinin mutluluğuna ortak oldu.

Mutlulukları Kızlarıyla Büyüdü

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un aşkı, evlilikle birlikte daha da güzel bir hikâyeye dönüştü. Çift, evlendikten kısa bir süre sonra bebek heyecanı yaşamış ve 21 Mayıs 2024’te kızları Mira Milena’yı kucaklarına almıştı.

Kızlarının dünyaya gelmesiyle aileleri büyüyen çift, anne ve baba olduktan sonra da mutluluklarını sık sık takipçileriyle paylaştı. Özellikle ailece verdikleri pozlar sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Çölün Ortasında Romantik Anlar

Yoğun iş temposundan biraz uzaklaşmak isteyen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, Dubai’de birlikte vakit geçirerek yorgunluk attı. Tatilin en dikkat çeken anlarından biri ise çölde çekilen romantik fotoğraf oldu.

Çöl manzarasının önünde birbirlerine sarılarak poz veren çift, adeta aşklarını bir kez daha gösterdi. Samimi kareyi Instagram hesaplarından paylaşan ikiliye sevenlerinden güzel mesajlar geldi.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Dubai paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti. Çiftin aşk dolu karesini gören takipçileri, mutluluk dileklerini yorumlarda paylaştı.

Görünen o ki yoğun tempo içinde kısa bir Dubai molası veren ünlü çift, hem dinlenmiş hem de aşklarına biraz daha zaman ayırmış. Çöldeki romantik kare de bu güzel tatilin en özel anlarından biri olarak hafızalarda kaldı.