Ceyda Düvenci Aşkını Böyle Anlattı! “Çok Güvende Hissediyorum”

Ceyda Düvenci ve radyocu Güçlü Mete, geçtiğimiz hafta aldıkları sürpriz kararla hayatlarını birleştirdi. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bu kez Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği’nde nikâh masasına oturarak herkesi şaşırttı.

Çiftin nikâhından yansıyan romantik kareler de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Mutlulukları yüzlerinden okunan Düvenci ve Mete’nin fotoğrafları, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve güzel yorum aldı.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşadılar

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’la 8 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından gönlünü Güçlü Mete’ye kaptırmıştı. Yeni ilişkisini ilk dönemlerde fazla göz önünde yaşamayan Düvenci, zamanla aşkını daha açık şekilde paylaşmaya başladı.

İkilinin ilişkisi ilerledikçe birbirlerine ne kadar yakıştıkları da sık sık konuşuldu. Sonunda sürpriz bir kararla nikâh masasına oturan çift, yeni hayatlarına birlikte adım attı.

“İkinci Bahar Oldu Benim İçin”

Sürpriz nikâhın ardından ilk kez konuşan Ceyda Düvenci, yeni hayatıyla ilgili hislerini de samimi sözlerle anlattı. Ünlü oyuncu, Güçlü Mete’yle evliliğinin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Düvenci, mutluluğunu anlatırken, “Kalbimin kız çocukları gibi çarptığı, çok güvende hissettiğim bir ikinci bahar oldu benim için” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, ünlü oyuncunun yeni ilişkisinde kendisini ne kadar huzurlu ve güvende hissettiğini gözler önüne serdi. Özellikle “ikinci bahar” sözleri, çiftin yeni başlangıcına dair duygusunu oldukça güzel özetledi.

Yeni Hayatlarında Mutlular

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin sürpriz nikâhı magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, çiftin mutluluğu da dikkat çekti. Stockholm’de gerçekleşen nikâhın ardından paylaşılan karelerde ikilinin heyecanı ve mutluluğu açıkça görülüyordu.

Görünen o ki Ceyda Düvenci, hayatında yeni ve güzel bir sayfa açtı. Ünlü oyuncunun kendi sözleriyle bu dönem, onun için gerçekten de kalbinin yeniden heyecanla çarptığı bir “ikinci bahar” oldu.