Nur Fettahoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Mahidevran Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Nur Fettahoğlu bu kez oyunculuğuyla değil son görüntüsüyle gündeme geldi. Uzun zamandır gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu beyazlar içindeki şık tarzıyla objektiflere yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan kareler ise kısa sürede binlerce yorum aldı.

Beyaz Kombini Çok Beğenildi

Nur Fettahoğlu'nun tercih ettiği sade ama şık kombin takipçilerinden tam not aldı. Beyaz etek ve bluzunu ince kemerle tamamlayan oyuncu gösterişten uzak tarzıyla dikkat çekti. Özellikle doğal görünümü ve fit fiziği, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Paylaşılan fotoğrafların ardından birçok kişi "Mahidevran Sultan'ın zarafeti hiç değişmemiş" yorumunu yaptı. Bazıları ise yılların oyuncuya adeta uğramadığını söyleyerek beğenilerini dile getirdi.

Doğallığıyla Dikkat Çekiyor

Nur Fettahoğlu uzun zamandır magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden biri değil. Daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu zaman zaman yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor.

Takipçileri de onun bu doğal halini seviyor. Abartılı makyaj yerine sade görünümü tercih etmesi ve gösterişten uzak yaşam tarzı oyuncunun en çok takdir edilen özellikleri arasında gösteriliyor.

Annelik Hayatının Merkezinde

Başarılı oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda en büyük mutluluğunun kızı Elisa ile geçirdiği zamanlar olduğunu söylemişti. Birlikte gezmekten ve yeni şeyler keşfetmekten büyük keyif aldığını anlatan Fettahoğlu anneliğin kendisine bambaşka bir bakış açısı kazandırdığını ifade etmişti.

Hatta geçmişte yaptığı samimi bir itirafta "Genç olsam beş çocuk yapardım" sözleriyle çocuklara olan sevgisini de dile getirmişti.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Son görüntüleriyle yeniden gündeme gelen Nur Fettahoğlu zarif duruşu ve yıllara meydan okuyan görünümüyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle Muhteşem Yüzyıl hayranları oyuncuyu görünce yine aynı yorumu yaptı: Mahidevran Sultan'ın o asil havası ve zarafeti yıllar geçse de hiç değişmemiş.