Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğün 3 gün 3 gecce sürdü...

Amerika’da yaşayan Reza Zarrab, bir şirkette yönetici asistanlığı yapan Dilara Altıntop ile Miami’de evlendi. Türkiye’den İbrahim Tatlıses, Derya Tuna gibi isimlerin katıldığı 150 kişilik düğün 3 gün 3 gece sürdü. Reza Zarrab, 2021’de Ebru Gündeş’den boşanmıştı.

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğün 3 gün 3 gecce sürdü...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2025 18:58

Reza Zarrab, ABD’deki yeni hayatına görkemli bir düğünle adım attı. Miami’de düzenlenen ve üç gün süren bu özel etkinlikte, Zarrab uzun süredir birlikte olduğu Dilara Altıntop ile dünyaevine girdi. Organizasyon, kırmızı konsepti ve ünlü davetlileriyle dikkat çekti.

Türkiye’nin tanınmış isimlerinden Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Zarrab, Amerika’da yeni bir başlangıç yaparak, yönetici asistanı olarak çalışan Altıntop ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü, lüks detayları ve ihtişamıyla sosyal medyada ve magazin basınında büyük yankı uyandırdı.

Kırmızı Konsept ve İhtişamlı Dekorasyon

Bitter Dergisi’nin haberine göre, düğünde kırmızı renk hâkimdi. Mekânın duvarları kırmızı kumaşlarla kaplanırken, çiçekler ve masa süslemeleri de bu renkle uyum içindeydi. Flamenko ve modern dans gösterileri geceye hareket katarken, dekorasyondaki ihtişam misafirleri büyüledi.

Davetlilere Sıkı Gizlilik Kuralları

Düğün organizasyonu, özel kurallarıyla da dikkat çekti. Davetlilerden fotoğraf ve video çekilmemesi için etkinlik öncesinde söz alınırken, girişte telefonlar toplandı. Üç gün süren etkinlik boyunca mahremiyet ön planda tutuldu. Ayrıca, davetliler için belirlenen “dress code” uyarınca kadınlar şık tuvaletler, erkekler ise smokin giydi.

Ünlü İsimler Düğünde Buluştu

Düğüne İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi ünlü isimler katıldı. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri de çiftin düğün alanına beyaz klasik bir otomobille gelmesi oldu. Gelinlik seçimiyle dikkat çeken Dilara Altıntop, after parti için ise ünlü tasarımcı Elio Abou Fayssal’ın koleksiyonundan bir kıyafet tercih etti.

 

Benzer Haberler
Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutladı Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutladı
Nihal Candan'dan şok iddia: Nihal Candan'dan şok iddia: "Zengin sandığım kocam, fakir çıktı!"
“Kuruluş Osman”da ayrılık rüzgarları: Vedası herkesi şaşırtacak! “Kuruluş Osman”da ayrılık rüzgarları: Vedası herkesi şaşırtacak!
Barış Arduç ve Hande Erçel Rusya yolcusu Barış Arduç ve Hande Erçel Rusya yolcusu
Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk mesaj Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk mesaj
Jose Mourinho'dan İstanbul Turu: Alışverişte Hayranlarına Büyük Jest! Jose Mourinho'dan İstanbul Turu: Alışverişte Hayranlarına Büyük Jest!
ÇOK OKUNANLAR
Justin Bieber 4 yıl sonra müziğe geri dönüyor!
  • 13-01-2025 17:29

Justin Bieber 4 yıl sonra müziğe geri dönüyor!

Sinan Damgacıoğlu “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” ünvanı alan ilk Türk Şef oldu
  • 15-01-2025 12:19

Sinan Damgacıoğlu “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” ünvanı alan ilk Türk Şef oldu

Deniz Baysal’lı “Bir Ruh Macerası” dizisine 4 yeni isim
  • 14-01-2025 13:31

Deniz Baysal’lı “Bir Ruh Macerası” dizisine 4 yeni isim

Hülya Avşar’dan oyuncular dünyasındaki tekelleşme iddialarına çarpıcı yorum
  • 15-01-2025 12:15

Hülya Avşar’dan oyuncular dünyasındaki tekelleşme iddialarına çarpıcı yorum

'Annem Ankara'dan duygusal tanıtım
  • 15-01-2025 20:01

'Annem Ankara'dan duygusal tanıtım