Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğün 3 gün 3 gecce sürdü...

Reza Zarrab, ABD’deki yeni hayatına görkemli bir düğünle adım attı. Miami’de düzenlenen ve üç gün süren bu özel etkinlikte, Zarrab uzun süredir birlikte olduğu Dilara Altıntop ile dünyaevine girdi. Organizasyon, kırmızı konsepti ve ünlü davetlileriyle dikkat çekti.

Türkiye’nin tanınmış isimlerinden Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Zarrab, Amerika’da yeni bir başlangıç yaparak, yönetici asistanı olarak çalışan Altıntop ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü, lüks detayları ve ihtişamıyla sosyal medyada ve magazin basınında büyük yankı uyandırdı.

Kırmızı Konsept ve İhtişamlı Dekorasyon

Bitter Dergisi’nin haberine göre, düğünde kırmızı renk hâkimdi. Mekânın duvarları kırmızı kumaşlarla kaplanırken, çiçekler ve masa süslemeleri de bu renkle uyum içindeydi. Flamenko ve modern dans gösterileri geceye hareket katarken, dekorasyondaki ihtişam misafirleri büyüledi.

Davetlilere Sıkı Gizlilik Kuralları

Düğün organizasyonu, özel kurallarıyla da dikkat çekti. Davetlilerden fotoğraf ve video çekilmemesi için etkinlik öncesinde söz alınırken, girişte telefonlar toplandı. Üç gün süren etkinlik boyunca mahremiyet ön planda tutuldu. Ayrıca, davetliler için belirlenen “dress code” uyarınca kadınlar şık tuvaletler, erkekler ise smokin giydi.

Ünlü İsimler Düğünde Buluştu

Düğüne İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi ünlü isimler katıldı. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri de çiftin düğün alanına beyaz klasik bir otomobille gelmesi oldu. Gelinlik seçimiyle dikkat çeken Dilara Altıntop, after parti için ise ünlü tasarımcı Elio Abou Fayssal’ın koleksiyonundan bir kıyafet tercih etti.