Reyting sonuçları 21 Eylül 2023 Perşembe dizi reytingleri! 21 Eylül 2023 Perşembe günü ekrana gelen popüler dizilerin reyting sonuçlarını aktaracağız. Dilek Taşı, Aldatmak, Hudutsuz Sevda ve MasterChef All Star gibi birbirinden iddialı yapımların hangisinin birinci olduğunu merak ediyor musunuz? Öyleyse, sizleri heyecanla bekleyen bu sonuçları beraber inceleyelim.

Dilek Taşı adlı dizi, geçtiğimiz gece oldukça dikkat çekti. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle romantik sahneler ve duygusal anlatımıyla büyük beğeni topladı. Ancak, bu beğeni izlenme sayısına yansıdı mı? Reyting sonuçlarına geçmeden önce, diğer yapımlara da göz atalım.

Aldatmak adlı dizi, son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Oyunculuk performansları ve sürpriz dolu senaryosuyla izleyicileri etkilemeyi başardı. Geçtiğimiz geceki bölümde ise izleyicileri şaşırtan gelişmeler yaşandı. Ancak, reytinglerde ne kadar başarılı oldu? Şimdi, sırada diğer bir yapımda.

Hudutsuz Sevda adlı dizi, ilk bölümü ile büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncularıyla adından söz ettirdi. İzleyicileri her bölümde yeni bir heyecanla karşılayan dizi, dün gece de ekran başında büyük bir merakla bekleniyordu. Peki, reytinglerdeki performansı ne oldu? Birlikte göz atalım.

MasterChef All Star adlı program, yemek tutkunlarının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Ünlü şeflerin jüri üyeliği yaptığı bu yarışma programı, izleyicilerin mutfakta yeteneklerini sergilemelerini sağlıyor. Dün geceki bölümde ise büyük bir rekabet yaşandı. Ancak, reytinglerdeki performansı nasıldı?

Ve şimdi, merakla beklenen reyting sonuçlarına geçebiliriz. Dün gece ekrana gelen bu dört yapımdan hangisi birinci oldu? Heyecan dorukta, değil mi? Reyting sonuçlarını sizlerle paylaşmadan önce, bir kez daha hatırlatmak istiyorum; bu sonuçlar sadece 21 Eylül 2023 Perşembe günü için geçerlidir.

Reyting sonuçlarına göre…

21 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.