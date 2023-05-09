Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni fragmanı

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sahtekarların eline düşen Nilay, Doğa’ya kurduğu kötü oyununu son anda bozdu. Doğa’nın büyük tepkisiyle karşılaşan Nilay çektiği vicdan azabıyla ondan özür dilese de gerçek niyetini ev halkından gizledi. Öte yandan ilişkilerinde sıkıntılı günlerden geçen Ömer ve Kıvılcım yüz yüze geldi. Ömer’in; Kıvılcım’a ilişkileri için çaba göstermediğini söylemesi Kıvılcım’ı hayal kırıklığına uğrattı. Kayhan’ın yaptığı tehdide karşılık çıkış yolu arayan Ömer’e destek ise Ecem’den geldi. Kayhan’ın eski nişanlısı olan Ecem onun tüm kirli işlerinin yer aldığı dosyayı Ömer’e verdi. Eline büyük bir koz geçiren Ömer karşı atağa geçerek Kayhan’ı sırrını açıklamaması için elindeki belgelerle tehdit etti. Sürükleyici bölümde Nursema; Abdullah’tan, İbrahim’le boşandığının haberini aldı. Yaşadığı travmayı üstünden atmaya çalışan Nursema’ya, Umut romantik bir sürpriz yaparak alyans aldı. Fatih ile üst üste gerginlikler yaşayan Doğa’nın moralini düzeltmek isteyen Alev, baby shower partisi düzenledi. Sönmez ve Mustafa’nın lokantasında gerçekleşen partide iki ailenin kadınları bir araya geldi. Doğa’ya sürpriz yaparak partiye gelen Fatih, Doğa ile aralarındaki buzları eritse de mutlulukları uzun sürmedi. İş yemeğine birlikte katılacak olan aşıklar fikir ayrılığına düştü ve Doğa davete katılmama kararı aldı. Yalnız başına davete giden Fatih gecede Aylin’le karşılaştı. Bölümün final sahnesine Fatih’in Doğa’yı aldatarak Aylin’le yakınlaşması damga vurdu.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 25. Bölüm 2. Tanıtımı;