Reyting Rekortmeni Daha 17 Dizisinde Flaş Senarist Hamlesi!

Kanal D'nin reyting rekortmeni Daha 17 dizisi senaryo eleştirileri üzerine Cenk Boğatur'u ekibe dahil etti. Dizi 9. bölümüyle zirvede.

Reyting Rekortmeni Daha 17 Dizisinde Flaş Senarist Hamlesi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 17:32

Kanal D ekranlarında yaz sezonuna damga vuran ve zirveyi kimseye kaptırmayan Pastel Film imzalı Daha 17 izleyicisinden gelen geri bildirimleri karşılıksız bırakmadı. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği; Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek gibi isimleri buluşturan iddialı yapım senaryo ekibine yaptığı dev transferle gündeme geldi.

Son bölümlerde hikayenin tıkanması ve temposunun düşmesine yönelik sosyal medyada yükselen sert eleştirilere kulak veren kanal ve yapım ekibi, hikayeyi hareketlendirmek için düğmeye bastı.

Usta Senarist Cenk Boğatur Daha 17 Kadrosunda!

İzleyicilerin "Senaryo ilerlemiyor" tepkilerinin ardından 9. bölüm itibarıyla ekibe çok kritik bir isim dahil edildi. Daha önce Son Yaz ve Güneşin Kızları gibi ekranın unutulmaz ve fenomen dizilerine imza atan usta senarist Cenk Boğatur Daha 17'nin senaryo ekibine katıldı.

9. Bölüm Merak Konusu

Sosyal medyada son yayınlanan fragman sonrası tartışmalar devam ederken usta senaristin dokunuşuyla 9. bölümden itibaren hikayenin nasıl bir ivme kazanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Eleştirilere Rağmen Reytinglerde Zirveyi Bırakmıyor

Sosyal medyadaki senaryo eleştirilerine rağmen dizi izlenme oranlarında rakiplerine fark atmaya devam ediyor. Ekrana gelen 8. bölümüyle tüm kategorilerde birinci olan yapımın reyting karnesi şöyle gerçekleşti

Tüm Kişiler: 6.23 reyting ve %24.48 izlenme payı

AB Kategorisi: 4.58 reyting ve %17.83 izlenme payı

20+ABC1: 4.99 reyting ve %19.23 izlenme payı

Güçlü reyting başarısını senaryodaki bu hamleyle taçlandırmak isteyen Daha 17 usta kalemin katılımıyla yeni bölümlerde temposunu artırmaya hazırlanıyor.

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