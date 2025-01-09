Reynmen kendisini dava eden Sefo'ya yanıt verdi: "Allah'ın kılıcı kardeşim..."

Reynmen'den Sefo'ya Sert Yanıt: "Allah’ın Kılıcı Kardeşim!"

Reynmen kendisini dava eden Sefo'ya yanıt verdi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-01-2025 18:11

2021 yılında “Bonita” adlı şarkıda bir araya gelen ve büyük bir başarıya imza atan Sefo ile Reynmen, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle davalık olmuştu. Sefo  sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla, düet yaptıkları şarkının gelirlerinden ödeme almadığını belirterek Reynmen’e dava açtığını duyurmuştu.

Sefo’nun paylaşımı magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Reynmen de sessizliğini bozarak yanıt verdi. Sefo’yu art niyetli olmakla suçlayan Reynmen, "Çözmek istesen 1 yıl önce oturur çözerdik" dedi.

Reynmen'in Sefo'ya "Allah'ın kılıcı kardeşim" diye seslenmesi de dikkat çekti.

 

İşte Reynmen'in o açıklamaları...

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