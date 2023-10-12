Resmi gazetede yayınlandı! 1 yıl sinyal alınamayan telefonlar kapatılacak

Yeni bir düzenlemeye göre, sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılma süresi büyük oranda değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, 7 yıldan 1 yıla düşürülen süre içerisinde sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI kayıtları silinecek. Bu durum, cep telefonu kullanıcıları için önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te yapılan bu değişiklikle, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 1 yıl süresince kesintisiz sinyal almayan telefonların IMEI kayıtları silinecek. Bu, ilgili cihazların mobil şebekelerde kullanılamayacakları anlamına gelmektedir.

Bu düzenleme, kullanılmayan, kayıp ya da çalıntı telefonların sistemden hızlıca temizlenmesi ve mobil şebekelerin daha güvenli bir şekilde işleyişinin sağlanması amacıyla yapılmıştır. Cep telefonu kullanıcılarının, kullandıkları cihazların sinyal alıp almadığına dikkat etmeleri, bu değişiklik sonrasında daha da önem kazanmıştır.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, cep telefonlarının kullanım süreçlerine dair önemli değişiklikler getirildi. Yönetmelikte daha önce "kesintisiz yedi yıl" olarak belirtilen süre, "son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl" şeklinde güncellendi.

2024 yılının başında yürürlüğe girecek olan bu yeni düzenlemeyle, bir yıl süresince herhangi bir sinyal almayan cep telefonları otomatik olarak siyah listeye dahil edilecek ve bu telefonların IMEI kayıtları sistemden kaldırılacak. Bu, ilgili cihazların artık mobil şebekelerde kullanılamayacakları anlamına gelmektedir.

Yeni yönetmelikle beraber, siyah listeye alınmış bir cep telefonunun son kullanıcıya ait abone numarası üzerinden kullanılmaya devam edilmesi durumunda, bu cihaz için ayrı bir kontrol mekanizması devreye sokulacak. Eğer yapılan kontrol sonucunda cihazın son kullanıcıya ait olduğu tespit edilirse, cihazın IMEI numarası yeniden aktif edilerek beyaz listeye dahil edilecektir. Bu, özellikle telefonunu uzun süre kullanmayan ya da sinyal almayan bölgede bulunan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Cihazın Tekrar Kayıtlı Hale Getirilmesi İçin e-Devlet Üzerinden Başvuru

Sinyal alınamadığı gerekçesiyle kapatılan cep telefonları için tekrar kullanım hakkı kazandırmak isteyen son kullanıcılar, e-Devlet platformu üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Yapılan başvurular sonucunda, ilgili cihazın son kullanıcıya ait olduğunun tespit edilmesi durumunda IMEI numarası tekrar aktif hale getirilecek ve cihaz, beyaz listeye alınarak tekrar kullanılabilecek.

Bu düzenleme, cihazını uzun süre kullanmayan ya da sinyal almayan bölgelerde bulunarak cihazı kapatılan kullanıcıların, cihazlarını tekrar kullanabilmesi için bir fırsat sunmaktadır. Başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilebilmesi, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlamaktadır.