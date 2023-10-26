Resmi Gazete’de gece yarısı çıktı! Emekliye 5000 TL’lik ikramiye ödeme tarihleri kesinleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumhuriyetin 100. Yılı Dolayısıyla milyonlarca emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verileceğini açıklamıştı. Emekliye 5.000 TL'lik ikramiye ödemesini de içeren madde dün gece yarısı TBMM'de görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Gece yarısı resmi gazetede Cumhurbaşkanı imzası ile yayınlanan kararı göre emekliye 5.000 TL'lik ikramiye ödemesi tarihleri de belli oldu.

Emekliye büyük jest Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyetin 100. Yılı Dolayısıyla çalışmayan emeklilere 5000 TL'lik ikramiye verileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası emekliye 5000 TL'lik ikramiye ödemesi dün gece yarısı TBMM genel kurulunda görüşüldü. Yapılan oylamayla 5.000 TL ikramiye ödemesi kabul edilerek yürürlüğe girdi. Peki 5.000 liralık emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri haberimizde…

EMEKLİYE 5 BİN LİRALIK İKRAMİYE TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl sürpriz bir kararı açıklayarak emeklilere 3. İkramiyenin verileceğini duyurdu. Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak emekli 3 ikramiye ödemesi kararı alınırken dün gece yarısında yapılan oylama ile TBMM’de bu karar kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yani emekliye 5.000 TL'lik ikramiye meclisten geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gece yarısı resmi gazetede yayınlanan taraf resmen yürürlüğe girdi.

5000 LİRALIK EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliye 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi TBMM’den geçtikten sonra ödeme tarihleri de merak edilmeye başlandı. Emekli maaşı alan ancak çalışmayan emekliler için verilecek olan ikramiye Kasım ayının ilk haftasında başlayacak. TBMM'de alınan karar doğrultusunda emekli tahsis numarasına göre ödemeler sırasıyla emeklinin IBAN numarasına yatacak. Yani 1 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar emekliye 5.000 TL ikramiye ödemeleri tamamlanacak.