Reshad Strik'ten Eşi Gamze Özçelik'e İlan-ı Aşk: "Onun Yardımseverliğine Ve Ruhuna Aşık Oldum!"

Kariyerinin zirvesindeyken radikal bir kararla ekranlara veda eden ve kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile kendisini tamamen insani yardımlara adayan Gamze Özçelik özel hayatındaki huzuru da bulmuştu. Gözlerden uzak sakin ve anlamlı bir hayat süren ünlü çiftten hayranlarını gülümseten romantik adımlar geldi. Haziran 2024'te sürpriz bir şekilde evlenen Gamze Özçelik ile Reshad Strik çifti evliliklerini gözlerden uzak tutuyor. Ekrana dönmeye hazırlanan Özçelik'e eşinden romantik sözler geldi.

Maneviyatta Kesişen İki Hayat

Güzel oyuncu Gamze Özçelik kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti. Kurduğu dernekle yardımlar yapan Gamze Özçelik, Reshad Strik'le Haziran 2024'te gerçekleştirdikleri sürpriz bir törenle hayatlarını birleştirmiş, bu mutlu haberi sevenleriyle paylaşmıştı. Kendisi de oyunculuğun yanı sıra yardım faaliyetleriyle tanınan ve Türkiye'de geniş bir kitle tarafından sevilen Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik eşine duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiriyor.

Gamze Gerçekten Çok Mücahit Bir Kadın

Evlilik hayatlarında birbirlerine duydukları derin saygıyı ve eşinin yardım aşkını öven Strik, Gamze Özçelik için "Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Eşinin dünyanın dört bir yanındaki muhtaç insanlara ulaşmak için gösterdiği çabayı hayranlıkla izlediğini belirten Strik her zaman onun en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Evliliklerinde İkinci Yıl Coşkusu

Sessiz sedasız ama bir o kadar da birbirlerine bağlı şekilde sürdürdükleri yuvalarında zaman hızla akıyor. Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan çiftten Reshad Strik sosyal medyada romantik paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bu özel günün anısına paylaşılan kareler ve satırlar ikilinin takipçilerini duygulandırdı. Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan Gamze Özçelik'in paylaşımına fanlardan beğeni yağdı. Takipçileri örnek çifte "Maneviyatın ve aşkın en güzel hali", "Ömür boyu mutluluklar" şeklinde binlerce tebrik mesajı gönderdi.