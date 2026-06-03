Reha Muhtar'ın En Büyük Acısını Uğur Dündar Açıkladı

Reha Muhtar'ın vefatının ardından konuşan Uğur Dündar ünlü televizyoncunun yaşadığı yalnızlığı ve evlat hasretini çarpıcı sözlerle anlattı.

Reha Muhtar'ın En Büyük Acısını Uğur Dündar Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2026 18:17

Türk televizyon tarihinin tartışmalı ismi Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber duyulur duyulmaz taziye mesajları yağmaya başladı. Uğur Dündar’ın taziye mesajıysa diğerlerinden oldukça farklı bir içerikteydi. Uzun yıllar meslek hayatında pek çok trajik olaya tanıklığı bulunan Dündar Reha Muhtar’ın son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları gündeme taşıdı.

Kalp Yetmezliğine Yenik Düştü

Başarılı televizyoncu kalp yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Daha önceden de çeşitli sağlık problemleri yaşadığı biliniyordu. Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi üzerine medya camiası büyük bir şok yaşadı. Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği beyin kanamasının ardından sağlık mücadelesi veren Muhtar'ın durumu uzun süre kamuoyu tarafından yakından takip edilmişti. Maalesef bugün kötü haber geldi.

"Evlatlarını Görememenin Acısını Yaşadı"

Reha Muhtar'ın vefatını öğrenen Uğur Dündar açıklamasında duygusal ifadeleriyle dikkat çekti. Hastane yetkilileriyle görüştüğünü belirten Dündar, Muhtar'ın sağlık tablosunun son dönemde oldukça ağırlaştığını söyledi. Açıklamasının en dikkat çekici bölümüyse çocuklarıyla ilgili sözleri oldu.

Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz'ı görememenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Evlatlarını görememenin ve bu uğurda verdiği mücadeleyi kaybetmenin ruhsal yıkımını yaşadı. İçine kapandı. Zaten yapayalnızdı."

Açıklama paylaşılır paylaşılmaz sosyal medyada gündem oldu ve Muhtar'ın son yıllarda yaşadığı ailevi süreçler de yeniden hatırlandı.

Velayet Krizi ve Bitmeyen Tartışmalar Yeniden Gündemde

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında yıllardır devam eden velayet tartışmaları zaman zaman magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı. Özellikle 2024 yılında yaşanan olaylar ve Nilüfer'in adının da dahil olduğu tartışmalar uzun süre konuşulmuştu.

Muhtar'ın geçtiğimiz yıl yaptığı ve "Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" sözlerini içeren paylaşımı da vefat haberiyle yeniden dolaşıma girdi. Uğur Dündar'ın dikkat çeken açıklamaları ise Reha Muhtar'ın sağlık mücadelesinin yanı sıra yaşadığı yalnızlığı da gözler önüne serdi.

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