Reha Muhtar'ın Cenazesine Katılmayan İsimler Gündem Oldu

Türk televizyonculuğunun en bilinen isimlerinden biri olan Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Muhtar İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da Duygusal Veda

Cenaze töreni İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde yapıldı. Sevenleri ve yakınları Muhtar’a veda etmek için oradaydı. Ancak törende dikkat çeken bazı önemli eksikler vardı.

Hayatındaki İsimler Törende Yoktu

Reha Muhtar’ın geçmişte hayatında önemli yer tutan iki isim cenazeye katılmadı. Bunlardan biri eski eşi Deniz Uğur diğeri ise ünlü sanatçı Nilüfer oldu. Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ilişkisi yıllar önce evlilikle sonuçlanmış ancak daha sonra ikili arasında çocukların velayeti gibi konular nedeniyle uzun süre tartışmalar yaşanmıştı. Bu nedenle cenazeye katılmaması da dikkat çekti.

Öte yandan Nilüfer ile olan ilişkisi de magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Bir dönem birlikte bir aile kurma hayalleri olan ikili yollarını ayırmış olsa da aralarındaki bağ özellikle çocukları üzerinden devam etmişti. Buna rağmen Nilüfer de cenazede yer almadı.

Eski Açıklamalar Yeniden Gündemde

Reha Muhtar’ın geçmişte Deniz Uğur için söylediği iddia edilen sert sözler de cenaze sonrası yeniden hatırlandı. Bu açıklamalar cenazeye katılmama durumuyla birlikte tekrar konuşulmaya başlandı ve sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

Çocukları Yanındaydı

Törende en dikkat çeken ve duygusal anlardan biri ise çocuklarıydı. Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı ile ikiz çocukları Poyraz ve Mina Deniz babalarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Onların törende oldukça duygusal anlar yaşadığı görüldü. Aile üyeleri ve yakın dostları da çocukların yanında yer aldı.

Cenaze namazı ikindi vakti kılındıktan sonra Reha Muhtar toprağa verildi. Tören genel olarak sade ve duygusal bir atmosferde geçti. Hayatının büyük bir bölümünü televizyon ekranlarında geçiren Reha Muhtar geride hem çok konuşulan bir kariyer hem karmaşık bir özel hayat bırakarak sevenlerine veda etmiş oldu.