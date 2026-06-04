Reha Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Türk televizyon tarihine ve ana haber bültenlerine kendine has tarzıyla damga vuran usta gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da düzenlenen cenaze namazıyla ebediyete uğurlanırken babalarının tabutu başında metanetle durarak taziyeleri kabul eden oğlu Poyraz, kızı Mina ve manevi kızı Ayşe Nazlı'nın hüzün dolu vedası milyonların yüreğini burktu.

Duayen Gazeteciye Son Görev

Reha Muhtar’ın kızı Mina, babasını yolculuğuna uğurlamak için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne Beşiktaş forması ile geldi.????????#rehamuhtar #cenaze #beşiktaş pic.twitter.com/kGt16MGK5i — Gece Muhabiri (@xgecemuhabiri) June 4, 2026

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı hayatını kaybeden Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlanıyor. İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde çok sayıda isim yer alırken Poyraz babasının tabutu başından ayrılmadı.

Bodrum'daki ilk müdahalelerin ardından cenazesi İstanbul'a getirilen Reha Muhtar için tören düzenleniyor. Muhtar'ın oğlu Poyraz ve kızı Ayşe Nazlı erken saatlerde camiye gelerek taziyeleri kabul etti. Medya spor ve siyaset dünyasından pek çok ismin akın ettiği törende usta televizyoncunun çocukları derin bir sessizlik ve metanetle taziyeleri tek tek kabul etti.

Babalarının Tabutuna Beşiktaş Forması Bıraktılar



Reha Muhtar'ın sıkı bir Beşiktaş taraftarı ve eski bir Beşiktaş yöneticisi olduğu bilinirken çocukları babalarını uğurlarken onun bu büyük tutkusunu unutmadı. Babasını son yolculuğuna uğurlamak için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gelen Poyraz tabuta Beşiktaş forması bıraktı. Muhtar'ın küçük kızı Mina da törene Beşiktaş formasıyla geldi. Siyah-beyaz renklerle babalarına veda eden kardeşlerin tabut başındaki o anları cami avlusundakilere duygusal anlar yaşattı.

Deniz Uğur Eski Eşinin Vasiyetine Uydu Törene Katılmadı

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlanıyor. Oğlu Poyraz Deniz tabut başında... pic.twitter.com/klagKzUF3m — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) June 4, 2026

Cenaze töreninde gözlerin çevrildiği bir diğer isim ise Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Deniz Uğur oldu. Reha Muhtar'ın "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dediği oyuncu Deniz Uğur da Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e yaptığı açıklamada cenaze törenine katılmayacağını ancak çocuklarını göndereceğini söyledi.

Çocuklarının babalarına karşı son görevlerini yerine getirmesini isteyen ancak tören alanında herhangi bir gerginliğe sebebiyet vermek istemeyen Uğur yapılan cenaze törenine gelmedi. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Reha Muhtar'ın naaşı dualar eşliğinde toprağa verilmek üzere ebedi istirahatgahına uğurlandı.