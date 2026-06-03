Reha Muhtar 66 Yaşında Hayatını Kaybetti!

66 yaşındaki Gazeteci Reha Muhtar Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Birkaç gün önce Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlanan usta gazeteci ilçedeki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Ölüm Nedeni Belli Oldu: Kalp Yetmezliği

Kalp yetmezliği teşhisi konulduğu belirtilen Muhtar'ın tedavisi hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürüyordu. Muhtar, bugün hayatını kaybetti.

Reha Muhtar Kimdir? Televizyonun "Ateş Hattı" Efsanesi

Dönüp bir bakınca, Reha Muhtar'ın Türk medyasındaki yeri gerçekten apayrı bir boyutta. 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ünlü gazetecinin babası aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni bir aileden geliyor. Eğitim hayatına başkentte yön veren Muhtar ilk, orta ve lise eğitimini o köklü TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra gazetecilik mesleğine olan o büyük tutkusu doğrultusunda yüksek öğrenimini de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı başarıyla. Mesleğe adım attığı 1980'li yıllardan itibaren TRT'nin efsane Atina muhabiri olarak adını duyuran ardından Show TV, Star TV ve CNN Türk gibi dev kanallarda hazırladığı Ateş Hattı programıyla reyting rekorlarını altüst eden Muhtar Türk televizyon haberciliğine resmen yepyeni ve fırlama bir soluk getirmişti.



Tabii usta gazeteci meslek hayatındaki bu inanılmaz hareketliliğin yanı sıra özel hayatıyla da magazin basınının her daim en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. 1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la yaptığı ve beş yıl süren evliliğinin ardından hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birini şüphesiz baba olarak yaşadı ünlü isim. Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur'la olan o çok konuşulan ilişkisinden 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında dünya tatlısı ikiz çocukları bulunuyor.