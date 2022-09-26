Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e 2 milyon dolarlık evlenme teklifi!



47 yaşındaki Ebru Gündeş, 28 yaşındaki sevgilisi Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw'dan evlenme teklifi aldı. Dubai’deki meşhur 'Burj El Arab Oteli'nin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasındaki teklif için Khosnaw 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük dahil 2 milyon dolar harcadı. İtalya’dan davet ettiği dünyaca ünlü kadın piyanisti helikopterle yemek yiyecekleri terasa getirtti. Ve 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak “Benimle evlenir misin?” dedi. Ebru Gündeş de mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul etti.

Bir süredir sık sık Dubai’ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek. (Kaynak: Posta.com.tr)