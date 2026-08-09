Rashford’un Yat Keyfi Olay Oldu! Yanında 7 Kadın Vardı

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Marcus Rashford Fransız Rivierası’nda lüks yatta 7 kadınla görüntülendi.

Rashford’un Yat Keyfi Olay Oldu! Yanında 7 Kadın Vardı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 12:37

Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Marcus Rashford bu kez futboluyla değil tatil görüntüleriyle gündeme geldi. 28 yaşındaki İngiliz yıldız Fransız Rivierası’nda kiraladığı lüks yatta arkadaşlarıyla keyif yaparken görüntülendi.

Rashford’un tatilinde dikkat çeken ayrıntı ise yanında bulunan kişilerdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcunun bulunduğu grupta 7 kadın da vardı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken Rashford’un rahat tavırları ve lüks saati de dikkatlerden kaçmadı.

Kız Arkadaşı Tatilde Yoktu

Tatil görüntülerini paylaşan İngiliz basını Rashford’un uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Lucia Loi’nin yanında olmamasına da özellikle dikkat çekti.

Ancak görüntüler üzerinden futbolcunun özel hayatıyla ilgili kesin bir yorum yapmak mümkün değil. Rashford’un yoğun geçen sezonun ve Dünya Kupası maratonunun ardından yeni sezon öncesinde arkadaşlarıyla kısa bir tatil yaptığı aktarıldı.

Yıldız futbolcunun tatilini tamamladıktan sonra İngiltere’ye dönerek Manchester United kampına katılması bekleniyor.

Manchester United’da Yeni Dönem

Geçtiğimiz sezonu Barcelona’da kiralık geçiren Rashford, Manchester United’a geri dönmeye hazırlanıyor. İngiliz futbolcunun eski teknik direktör Ruben Amorim döneminde yaşadığı sorunlar nedeniyle takımda forma bulmakta zorlandığı biliniyordu.

Amorim’in görevden ayrılması ve Michael Carrick’in takımın başına geçmesiyle birlikte Rashford için de yeni bir dönem başlayabilir. Yıldız oyuncunun geleceği sezon öncesi kampında göstereceği performans ve teknik ekibin planları doğrultusunda şekillenecek.

Süper Lig Devleri Takipte

Manchester United altyapısından yetişen ve kulüple 400’ün üzerinde resmi maça çıkan Rashford’un geleceği Türkiye’de de yakından takip ediliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Arsenal ve Tottenham’ın da İngiliz yıldızla ilgilendiği belirtiliyor. Daha önce kariyerinde “yeni bir meydan okuma” istediğini söyleyen Rashford’un önündeki seçenekler ise sezon öncesindeki gelişmelere göre netleşecek. Şimdilik yıldız futbolcunun tatili transfer gündeminin önüne geçmiş durumda.

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