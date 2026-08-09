Kavak Yelleri’nin Osman Amcası Bakın Şimdi Nerede Yaşıyor!

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinin sevilen karakterlerinden “Osman Amca”yı hatırlamayan yoktur. Bu karaktere hayat veren usta oyuncu Erol Aksoy’un yıllar sonraki hali ortaya çıktı.

89 yaşındaki sanatçının bir süredir İzmir’deki bir bakımevinde yaşadığı öğrenildi. Aksoy’u ziyaret eden fotoğrafçı Murad Salahlı, hem sanatçıyla sohbet etti hem de birlikte fotoğraf çektirdi. Paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Neşesi Hâlâ Yerinde

Erol Aksoy’un son görüntüsünü gören hayranlarının en çok merak ettiği konu ise sağlık durumuydu. Gelen bilgilere göre usta oyuncunun sağlık durumu iyi.

Fotoğrafçı Murad Salahlı da ziyaretinin ardından yaptığı paylaşımda Aksoy’un hâlâ eski neşesini koruduğunu anlattı. Ünlü oyuncunun güler yüzünün ve enerjisinin yerinde olduğunu belirten Salahlı, Aksoy’un sevenlerine de selam gönderdiğini söyledi.

Yani yıllar geçmiş olsa da “Osman Amca”nın o sıcak ve sevecen hali hâlâ devam ediyor.

Kavak Yelleri İle Hafızalara Kazındı

Erol Aksoy özellikle 2007-2011 yılları arasında ekrana gelen Kavak Yelleri’ndeki “Osman Amca” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin sıcak atmosferinde izleyicinin sevdiği isimlerden biri olan Aksoy, yıllar geçmesine rağmen bu rolle hatırlanmaya devam ediyor.

Ancak sanatçının kariyeri sadece Kavak Yelleri ile sınırlı değil. Aksoy, uzun yıllara yayılan oyunculuk hayatında pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Sayısız Projede Yer Aldı

Usta oyuncu; Yaprak Dökümü, Baba Candır ve Sırlar Dünyası gibi sevilen dizilerin yanı sıra Mucize Aşk 2, Vezir Parmağı, İlk Öpücük, Niyazi Gül Dörtnala, Kızkaçıran ve Bir Sevda İşi gibi filmlerde de izleyici karşısına çıktı.

Şimdilerde İzmir’de yaşamını sürdüren Erol Aksoy’un yeni fotoğrafları, onu özleyen hayranlarını da bir hayli mutlu etti.