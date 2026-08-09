Cansever’in Ölümü Sonrası Mehtap’tan Sert Sözler: “Gitti”

Cansever’in vefatının ardından konuşan Mehtap Yılmaz, “Cano gitti ya, daha geri gelmez” diyerek yaşadığı acıyı anlattı ve sahte paylaşımlara tepki gösterdi.

Cansever’in Ölümü Sonrası Mehtap’tan Sert Sözler: “Gitti”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 13:26

Lösemi tedavisi gördüğü sırada 59 yaşında hayatını kaybeden Cansever’in vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ancak acı haberin ardından sosyal medyada yaşananlar da gündeme oturdu.

Cansever’in meslektaşı Popstar Mehtap, bazı ünlü isimlerin yaptığı taziye paylaşımlarına oldukça sert tepki gösterdi. Mehtap, sanatçı hayattayken yanında olmayan kişilerin ölümünün ardından yaptıkları paylaşımları samimi bulmadığını söyledi.

“Üzüntümü Anlatamam”

Cansever’in ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatan Mehtap, meslektaşının çok özel ve güzel bir insan olduğunu söyledi. Yaşadığı acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirten Mehtap, “Üzüntümü anlatamam size, o kadar muhteşem bir insandı ki...” sözleriyle duygularını paylaştı.

Cansever’le yakınlığı olduğu bilinen Mehtap’ın konuşurken oldukça üzgün olduğu da dikkat çekti.

Bazı Ünlülere Sert Tepki

Mehtap’ın asıl tepkisi ise Cansever’in ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlaraydı. Ünlü isimlerin sanatçı hayattayken yeterince yanında olmadığını savunan Mehtap, şimdi yapılan taziye mesajlarını eleştirdi.

“Cansever’in bir kere bile sahnesine gitmeyen, ihtiyacı var diye ekibine sormayan insanlar paylaşım yapmaya başlamışlar” diyen Mehtap, bu duruma oldukça öfkeli olduğunu gösterdi.

“Yalancısınız, Sahtekârsınız”

Sözlerini daha da sertleştiren Mehtap, bazı paylaşımları “timsah gözyaşları” olarak nitelendirdi. Ardından “Yalancısınız, sahtekârsınız” diyerek tepki gösterdi.

Mehtap, Cansever’in artık geri dönmeyeceğini de vurgulayarak yaşadığı acıyı bir kez daha dile getirdi. “Cano gitti ya. Cano daha geri gelmez. İlk haberi alanlardan biriyim” sözleriyle sanatçının ölümünün kendisini ne kadar sarstığını anlattı.

Cansever’in ardından yaşanan bu tartışma, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Mehtap’ın sert çıkışı, bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken bazıları tarafından da eleştirildi.

Benzer Haberler
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!