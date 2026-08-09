Cansever’in Ölümü Sonrası Mehtap’tan Sert Sözler: “Gitti”

Lösemi tedavisi gördüğü sırada 59 yaşında hayatını kaybeden Cansever’in vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ancak acı haberin ardından sosyal medyada yaşananlar da gündeme oturdu.

Cansever’in meslektaşı Popstar Mehtap, bazı ünlü isimlerin yaptığı taziye paylaşımlarına oldukça sert tepki gösterdi. Mehtap, sanatçı hayattayken yanında olmayan kişilerin ölümünün ardından yaptıkları paylaşımları samimi bulmadığını söyledi.

“Üzüntümü Anlatamam”

Cansever’in ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatan Mehtap, meslektaşının çok özel ve güzel bir insan olduğunu söyledi. Yaşadığı acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirten Mehtap, “Üzüntümü anlatamam size, o kadar muhteşem bir insandı ki...” sözleriyle duygularını paylaştı.

Cansever’le yakınlığı olduğu bilinen Mehtap’ın konuşurken oldukça üzgün olduğu da dikkat çekti.

Bazı Ünlülere Sert Tepki

Mehtap’ın asıl tepkisi ise Cansever’in ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlaraydı. Ünlü isimlerin sanatçı hayattayken yeterince yanında olmadığını savunan Mehtap, şimdi yapılan taziye mesajlarını eleştirdi.

“Cansever’in bir kere bile sahnesine gitmeyen, ihtiyacı var diye ekibine sormayan insanlar paylaşım yapmaya başlamışlar” diyen Mehtap, bu duruma oldukça öfkeli olduğunu gösterdi.

“Yalancısınız, Sahtekârsınız”

Sözlerini daha da sertleştiren Mehtap, bazı paylaşımları “timsah gözyaşları” olarak nitelendirdi. Ardından “Yalancısınız, sahtekârsınız” diyerek tepki gösterdi.

Mehtap, Cansever’in artık geri dönmeyeceğini de vurgulayarak yaşadığı acıyı bir kez daha dile getirdi. “Cano gitti ya. Cano daha geri gelmez. İlk haberi alanlardan biriyim” sözleriyle sanatçının ölümünün kendisini ne kadar sarstığını anlattı.

Cansever’in ardından yaşanan bu tartışma, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Mehtap’ın sert çıkışı, bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken bazıları tarafından da eleştirildi.