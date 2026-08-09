Devrim Özkan’dan Kahreden Haber! Gözyaşlarını Tutamadı

Devrim Özkan “Aşk Tesadüfleri Sever 3” basın toplantısı öncesi babaannesinin ölüm haberini aldı. Acısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Devrim Özkan’dan Kahreden Haber! Gözyaşlarını Tutamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 13:03

Devrim Özkan yeni filmi “Aşk Tesadüfleri Sever 3” için düzenlenen basın toplantısında oldukça zor anlar yaşadı. Toplantıya katılmadan hemen önce çok sevdiği babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrenen oyuncu yaşadığı büyük üzüntüye rağmen film ekibini yalnız bırakmadı.

Acısını içinde tutmaya çalışan Özkan toplantı sırasında babaannesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. O anlar salondaki herkesi duygulandırırken, oyuncunun ne kadar zor bir gün geçirdiği de yüzünden açıkça belli oldu.

“Bu Film Onun Ruhuna Gitsin”

Babaannesinin vefat haberini aldığını açıklayan Devrim Özkan konuşurken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan oyuncu “Bugün canım babaannemi kaybettim. Ama bu film onun ruhuna gitsin... Muhteşem bir film olduğunu düşünüyorum” dedi.

Özkan’ın bu sözleri salonda duygusal bir hava oluşmasına neden oldu. Yaşadığı acıya rağmen projeyi sahiplenmesi ve ekip arkadaşlarının yanında olması da dikkat çekti.

Yeni Filminde Mavi’yi Canlandırıyor

Devrim Özkan “Aşk Tesadüfleri Sever” serisinin üçüncü filminde başrolde yer alıyor. Oyuncu, filmde Mavi karakterini canlandırırken Mehmet Günsür ve Serkan Altunorak ile birlikte kamera karşısına geçti.

İstanbul’da başlayan çekimler daha sonra farklı şehirlerde devam etti ve geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Filmin basın toplantısı ise Özkan açısından hiç beklemediği kadar hüzünlü bir güne denk geldi.

Sevilen Projelerde Rol Aldı

Oyunculuk kariyerinde farklı karakterlerle izleyicinin karşısına çıkan Özkan, daha önce “Ramo”, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, “Vuslat” ve “Çift Kişilik Oda” gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak “Yeraltı” dizisinde Ceylan karakterini canlandırdı.

Özkan’ın babaannesinin vefatı nedeniyle yaşadığı üzüntü, toplantı boyunca hissedildi. Buna rağmen sevenleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla bir arada olmaya devam eden oyuncu zor gününde güçlü durmaya çalıştı.

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