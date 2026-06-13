Rapçi Tepki'ye Şok Dava! Eşi Asya Gülsoy: "Yurt Dışına Kaçtı, Beni Aramadı!"

Rapçi Tepki (Kerem Gülsoy) ile tasarımcı eşi Asya Gülsoy boşanıyor. Eşinin yurt dışına gidip dönmediğini belirten Asya Gülsoy çekişmeli dava açtı.

Rapçi Tepki'ye Şok Dava! Eşi Asya Gülsoy:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 14:13

Türkçe rap dünyasının başarılı ve tanınan isimlerinden Tepki lakaplı Kerem Gülsoy ile iki yıl önce hayatını birleştirdiği moda tasarımcısı Asya Gülsoy'un yuvası çatırdadı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberinde Asya Gülsoy'un mahkemeye sunduğu iddialar ve boşanma gerekçesi hayranlarını şaşkına çevirdi. Tepki olarak tanınan rapçi Kerem Gülsoy'la iki yıl önce evlendiği moda tasarımcısı Asya Gülsoy boşanıyor.

Gitti ve Bir Daha Geri Dönmedi

İki yıllık evliliğin perde arkasında yaşanan kriz iddialara göre ünlü rapçinin ani bir kararla yurt dışına gitmesi ve evliliğini tamamen ihmal etmesiyle başladı. Yurt dışına çıkan rapçinin bir daha geri dönmediğini öne süren Asya Gülsoy ihmal edildiğini ve eşine olan güven ilişkisinin zedelendiğini iddia ederek çekişmeli boşanma davası açtı. Eşinin kendisini yalnız bıraktığını belirten ünlü moda tasarımcısı evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını savunarak hukuki süreci başlattı.

Güven İlişkisi Telafisi Mümkün Olmayacak Şekilde Zedelendi

Asya Gülsoy'un avukatı Furkan Münüroğlu aracılığıyla aile mahkemesine sunulan dava dilekçesinde müvekkilinin bu süreçte tek başına bırakıldığı ve derin bir mağduriyet yaşadığı söyledi.

Müvekkilinin hiçbir şekilde aranıp sorulmadığını ve manevi anlamda büyük zarar gördüğünü anlatan avukat Furkan Münüroğlu ise dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Taraflar arasındaki güven ilişkisi telafisi mümkün olmayacak bir şekilde zedelenmiş katlanılamaz bir yük haline gelmiştir."

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler yurt dışında olduğu belirtilen ünlü rapçi Tepki'ye çevrildi. Kerem Gülsoy'un bu iddialara ve açılan çekişmeli boşanma davasına nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

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