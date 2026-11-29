Şehir hayatının kalabalığından, gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyen ünlüler son dönemde köy evlerine yönelmeye başladı. Bu akıma katılan isimlerden biri de rapçi Sefo oldu. Ünlü müzisyen, Yalova’dan aldığı köy evine hem ciddi bir yatırım yaptı hem burayı müzik çalışmalarını sürdürebileceği özel bir alana dönüştürmeye hazırlanıyor.

Yalova’dan 20 Milyon TL’ye Köy Evi Aldı

Son dönemde sakin bir hayatı tercih eden ünlülerin sayısı giderek artarken Sefo da şehirden uzaklaşmak için rotasını Yalova’ya çevirdi. Rapçi, bir köyde bulunan ev için 20 milyon TL ödedi.

Ancak Sefo’nun yatırımı bununla sınırlı kalmadı. Satın aldığı evi baştan aşağı yenilemeyi planlayan ünlü isim, restorasyon çalışmaları için de 10 milyon TL’lik bütçe ayırdı. Böylece evin toplam maliyetinin 30 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

Köy Evini Sadece Dinlenmek İçin Kullanmayacak

Sefo’nun aldığı ev, yalnızca şehirden kaçıp kafa dinleyeceği bir yer olmayacak. Rapçi, evin içine kendisine özel bir müzik stüdyosu kurmayı da planlıyor. Böylece hem sakin bir ortamda vakit geçirecek hem de müzik üretmeye ara vermeden devam edebilecek.

Özellikle yoğun çalışma temposunda gözlerden uzak kalmak ve daha rahat üretmek isteyen sanatçılar için bu tarz yaşam alanları oldukça cazip hale geliyor. Sefo da köy hayatının sakinliğini müzikle birleştirmek istiyor.

Hem Huzur Hem Müzik Bir Arada

Yalova’daki evini kendi zevkine göre yenileyecek olan Sefo, burada yeni çalışmalarına da imza atabilecek. Şehir hayatından uzaklaşıp doğayla iç içe bir düzen kurmak isteyen rapçinin 30 milyon TL’lik yatırımı şimdiden merak uyandırdı.