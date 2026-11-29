MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna özel hayatıyla gündemde. Ünlü şefin eski eşi Tuğçe Demirbilek’e gönderdiği öne sürülen mesajlar nedeniyle hakkında dava açıldı. Hakaret suçlamasıyla yargılanacak olan Zanna için 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dosyaya giren mesajlardan birindeki ıspanak detayı ise dikkat çekti.

Eski Eşi Şikâyetçi Oldu

Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek’in evliliği 2021 yılında sona ermişti. Ancak çiftin yollarını ayırmasının ardından yaşanan anlaşmazlıklar yargıya taşındı.

Demirbilek, eski eşinin kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Taraflar arasında yürütülen uzlaştırma görüşmelerinden ise sonuç alınamadı.

Mesajlardaki Ispanak Sözleri Dikkat Çekti

Dava dosyasına yansıdığı belirtilen mesajlarda Danilo Zanna’nın eski eşine, “Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Mesajların içeriği kısa sürede gündem olurken olayın mahkemeye taşınması da dikkat çekti.

Danilo Zanna Suçlamaları Kabul Etmedi

Hakkındaki iddialara karşı çıkan ünlü şef, mesajlaşmaların tek taraflı olmadığını, eski eşiyle karşılıklı yazıştıklarını savundu. Zanna ayrıca Tuğçe Demirbilek’in şikâyetini nafaka artırım davasında delil olarak kullanmak istediğini ileri sürdü.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Danilo Zanna hakkında hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Ünlü şef için 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Zanna’nın İstanbul’daki asliye ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Dava sürecinde tarafların iddiaları ve savunmaları mahkeme tarafından değerlendirilecek.