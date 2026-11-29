Kanal D’nin Daha 17 dizisinde Leyla karakteriyle dikkat çeken Ceren Ayruk hayat hikâyesiyle gündeme geldi. Genç oyuncu, anne ve babasının işitme engelli olduğunu ilk kez anlattı. Küçüklüğünden beri kardeşiyle birlikte ailesinin iletişim kurmasına yardımcı olan Ayruk, yaşadıklarının kendisini nasıl şekillendirdiğini de samimi sözlerle paylaştı.

Anne ve Babasının Hikâyesini İlk Kez Paylaştı

Ceren Ayruk, özel hayatını göz önünde yaşamayı pek tercih etmiyor. Ancak anne ve babasının hikâyesinin başka insanlarda farkındalık yaratabileceğini düşündüğü için bu kez konuşmaya karar verdi.

Annesi, çocuk yaşlarda geçirdiği ateşli bir hastalık sonrası işitme yetisini kaybetmiş. Babası ise doğuştan işitme engelli. İkili, Samsun’da işitme engelliler okulunda tanışıp hayatlarını birleştirmiş. Ceren ve kardeşinin ise herhangi bir işitme engeli bulunmuyor.

İşaret Dilini Küçük Yaşta Öğrendi

Ayruk, anne ve babasıyla iletişim kurabilmek için işaret dilini çocukluğunda öğrenmeye başlamış. Annesinin yaptığı hareketlerin ne anlama geldiğini önce anneannesine ve babaannesine sorarak çözmüş, zamanla işaret dilini konuşur gibi kullanmaya alışmış.

Anne ve babasının işitme cihazlarıyla duyabildiğini ancak sessizliğe alıştıkları için yüksek seslerden rahatsız olduklarını da anlatan oyuncu, bu ortamda büyümenin kendisini çok daha anlayışlı biri yaptığını söylüyor.

Tercümanlıktan Oyunculuğa Uzanan Yol

Ceren Ayruk’un oyunculuk hikâyesi de oldukça dikkat çekici. Henüz 11 yaşındayken ajanslara kaydolmuş. Dil eğitiminin ardından bir yazılım şirketinde tercüman olarak çalışmış, kazandığı parayla oyunculuk kurslarına katılmış.

Başlangıçta babası işini bırakmasını istemese de bugün ailesinin hayallerinin peşinden gitmesi konusunda ona destek verdiğini belirtiyor. Ayruk, yaşadıklarının başka ailelere de kendilerini yalnız hissetmemeleri konusunda umut olmasını istiyor.