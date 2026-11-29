Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek, ayrılığın ardından yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Üstelik yine annesi Melis Civelek’in kaleme aldığı bir dizide rol alacak. Genç oyuncunun yeni dizide hangi karakteri canlandıracağı da belli oldu.

Feyza Civelek’in Yeni Adresi Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmasıyla gündeme gelen Feyza Civelek, çok geçmeden yeni projesini buldu. Medyapım imzalı, şimdilik kod adı Yasak Elma’s olan dizinin oyuncu kadrosuna katılan Civelek, Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yeni dizinin kadrosunda Birce Akalay, Fırat Tanış ve Ayça Bingöl gibi dikkat çeken isimler de yer alıyor. Şimdiden merak uyandıran yapımın hazırlıkları sürerken Feyza’nın rolü de netleşti.

Yine Annesinin Yazdığı Dizide Rol Alacak

Feyza Civelek’in yeni projesinde bir kez daha senarist annesi Melis Civelek’in kaleminden çıkan bir hikâyede yer alması dikkat çekti. Oyuncu, dizide Ayça Bingöl’ün hayat vereceği Fatoş karakterinin büyük kızı Güneş’i canlandıracak.

Güneş, çalışıp ailesine destek olan enerjisi ve eğlenceli tavırlarıyla öne çıkan bir karakter olacak. Feyza’nın bu yeni rolünde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.

Çekimler Ocak Ayında Başlıyor

Dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlenecek. Set hazırlıklarının devam ettiği yapımda çekimlerin 15 Ocak civarında başlaması planlanıyor.

Nilay karakteriyle hafızalara kazınan Feyza Civelek’in Güneş rolüyle nasıl bir çıkış yapacağı, yeni dizinin en merak edilen konularından biri olacak.