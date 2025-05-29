Rapçi Lvbel C5 Serbest Bırakıldı! Mahkemeden Tahliye Kararı Geldi

Rapçi Lvbel C5 tahliye edildi! Uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla tutuklanan Süleyman Burak Bodur hakkında mahkeme serbest bırakma kararı verdi.

Rapçi Lvbel C5 Serbest Bırakıldı! Mahkemeden Tahliye Kararı Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2025 09:09

Rapçi Lvbel C5 ismiyle tanınan Süleyman Burak Bodur, “uyuşturucu kullanımını özendirme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Mahkemeye yapılan itiraz sonuç verdi, ünlü rapçi hakkında tutuksuz yargılama kararı çıktı.

Soruşturma 5 Mayıs'ta Başlamıştı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Burak Bodur hakkında, şarkı sözlerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Sanatçı, 5 Mayıs’ta avukatıyla birlikte Gebze Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

İfadesi sonrası Gebze Adliyesi’ne sevk edilen rapçi, Gebze Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı ve Kandıra Cezaevine gönderildi.

Mahkemedeki Savunması Dikkat Çekti

Mahkemede söz alan Bodur, şarkı sözlerinin “kafiye uyumu için yazıldığını” savundu. Sözlerin suç unsuru taşıyabileceğini bilmediğini belirten ünlü rapçi, sözlerinin kasıt taşımadığını ifade etti.

Avukatının yaptığı itiraz üzerine dosya yeniden değerlendirildi ve Lvbel C5’in tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Cezaevi Çıkışı Güvercin Uçurdu

Tahliye kararının ardından Bodur, ailesi ve arkadaşlarıyla Kandıra Cezaevi yakınlarındaki bir tesiste buluştu. O anları sosyal medya hesabından “Allah’ıma şükürler olsun” notuyla paylaşan rapçi, güvercin uçurarak özgürlüğünü kutladı.

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