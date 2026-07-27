Sarp Bozkurt Boy Farkı Sorularına Gülerek Yanıt Verdi: "Ben mi Çok Kısayım?"

Sarp Bozkurt Galata filminin galasında partneriyle arasındaki boy farkını tiye aldı. Oyuncunun esprili sözleri sosyal medyada viral oldu.

Sarp Bozkurt Boy Farkı Sorularına Gülerek Yanıt Verdi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2026 14:12

Galata filminin gala gecesinde kamera karşısına geçen Sarp Bozkurt roll arkadaşı Suyumbige Dadalı ile arasındaki boy farkını diline doladı. Esprili açıklamalarıyla geceye damga vuran oyuncu salonu epey güldürdü açıkçası.

Başrolünü güzel oyuncu Suyumbige Dadalı ile paylaştığı yeni filmi Galata için düzenlenen gala gecesinde Sarp Bozkurt rüzgarı esti. Her zamanki neşeli tavırlarıyla basının karşısına geçen oyuncu daha önce de partnerleriyle yaşadığı boy farkı meselesini yine mizah konusu yaptı.

Topuklu Giymemesi Benim İçin Büyük Avantaj!

Hatırlarsınız, geçmişte '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinde Çağla Şıkel ile sahne aldığında aralarındaki boy farkı magazin basınının diline düşmüştü zaten. Bozkurt bu kez yeni filmindeki partneri üzerinden takıldı kendine. Galada gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu Suyumbige Dadalı'nın geceye düz ayakkabıyla katılmasına dikkat çekti.

Bu durumu kendisi için büyük bir şans olarak gören başarılı isim set boyunca yaşadıkları komik anları tek tek anlattı.

Ben mi Kısayım Partnerler mi Uzun?

Kendisiyle barışık tavırlarıyla bilinen Bozkurt çekimler sırasında boy farkını kapatmak için başvurdukları pratik yöntemleri anlatırken salondakileri kahkahaya boğdu.

Set sürecini neşeyle paylaşan oyuncu tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Neyse ki topuklu giymiyor. Çekimlerde kaldırımlarda o aşağıdan yürüdü, ben kaldırımın üstünden yürüdüm haliyle. Ben mi çok kısayım yoksa bana mı hep uzun partnerler denk geliyor, gerçekten çözebilmiş değilim."

Oyuncunun bu özgüvenli ve içten açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Videolar dijital platformlarda hızla yayılırken, takipçilerden çok sayıda eğlenceli yorum geldi.

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