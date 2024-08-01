Rami Narin, 'Karadut' dizisinde

Genç ve başarılı oyuncu Rami Narin, ATV ekranlarında yayınlanacak 'Karadut' dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Rami Narin, 'Karadut' dizisinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2024 12:09

Tims&B yapımı olan dizide, usta yönetmen Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliği ve Sırma Yanık'ın kaleminden çıkan senaryo ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Narin, 'Alp' karakterini canlandıracak. İrem Helvacıoğlu, Selin Türkmen ve ödüllü oyuncu Burak Dakak gibi başarılı isimlerle birlikte sete çıkmaya hazırlanan Narin, güçlü bir aile hegemonyasında büyümüş ve dış dünya ile pek bağlantısı olmayan bir genci canlandıracak.

"Görünüşte Benzesek de Alp'ten Farklıyım"

Narin, karakteri Alp hakkında şu sözleri söyledi: "Karadut dizisinde canlandıracağım Alp, varlık içinde büyümüş, her istediği alınmış, sevgiye sahip olma sorunu yaşayan, kısmen narsist diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Alp havalı ve kendini seven, kendini göstermeye meyilli bir karakter. Benim de dıştan öyle göründüğümü söylerler ama iç dünyamda Alp karakterinden tamamen farklıyım."

"Kendi Hayatımın Yaşam Koçuyum"

Karadut dizisi, bir yaşam koçu, ailesi ve çevresindeki kişilerin hikayesini anlatıyor. Kendi yaşamında bir yaşam koçu kullanmadığını belirten Narin, yakınları için her zaman koçluk yaptığını ifade etti: "Ben hayatıma yaşam koçu kullanmadım ama kendi hayatımın yaşam koçuyum. Felsefeyi, psikolojiyi severim, sorunların altında yatan nedenleri ortaya çıkarmayı ve kendi içsel dünyamı öğrenmeyi çok iyi bilirim. Çağımızda birden fazla sorunla uğraştığımız için insanın kendi psikoloğu olduğunu düşünüyorum. Ben de kendimin yaşam koçuyum, insanlar kendileri için koçluk yapmalılar. Koçluğu meslek olarak yapmasam da dört kardeşim var ve onların da yaşam koçuyum diyebilirim."

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