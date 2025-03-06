Ramazan’da beden sağlığı için 8 öneri

Kas kaybının, oruç tutmaktan daha çok fiziksel aktivitelerin aynı tempoda devam edip etmediğiyle ilişkili olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, “Günlük aktivitelerimize özellikle de egzersiz ve spor alışkanlıklarımıza ramazanda da aynı şekilde devam etmemiz, kas kaybını engellemek için yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra kas hacmine etkileri dışında sporun pek çok açıdan hayati bir gereklilik olduğunu da unutmamalıyız. Solunum, dolaşım ve sindirim sistemi gibi vücuttaki kritik pek çok fonksiyonu destekleyerek genel sağlığımızı iyileştirmemize yardımcı olur” şeklinde konuştu.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, ramazan ayını hem kas kaybı olmadan hem de genel beden sağlığını koruyarak geçirmek için 8 öneri paylaştı.