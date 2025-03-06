Ramazan’da beden sağlığı için 8 öneri

Kas kaybının, oruç tutmaktan daha çok fiziksel aktivitelerin aynı tempoda devam edip etmediğiyle ilişkili olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, “Günlük aktivitelerimize özellikle de egzersiz ve spor alışkanlıklarımıza ramazanda da aynı şekilde devam etmemiz, kas kaybını engellemek için yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra kas hacmine etkileri dışında sporun pek çok açıdan hayati bir gereklilik olduğunu da unutmamalıyız. Solunum, dolaşım ve sindirim sistemi gibi vücuttaki kritik pek çok fonksiyonu destekleyerek genel sağlığımızı iyileştirmemize yardımcı olur” şeklinde konuştu.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, ramazan ayını hem kas kaybı olmadan hem de genel beden sağlığını koruyarak geçirmek için 8 öneri paylaştı.
- Düzenli olarak yapılacak tempolu bir yürüyüş en basit ama etkili yollardan biridir. İmkân varsa bisiklet sürmek veya yüzmek de büyük yararlar sağlar. Bu aktiviteler hem kas yapısını hem de dolaşım ve solunum sistemini destekleyecekleri için çok önemlidir.
- Kişinin performansına göre değişecek olmasıyla beraber, ortalama olarak günde 2 defa yapılacak 15-30 dakikalık egzersiz programları yeterli olacaktır.
- Egzersiz ve spor aktiviteleri için en uygun zaman iftar ve sahur sonrası 1-2 saat içindedir.
- Ramazan ayının ilk günlerinde adaptasyonu kolaylaştırma açısından egzersiz süresini kısa gerekir. Günler ilerledikçe hem egzersiz süresini hem de aktivite derecesini kademeli olarak artırmak en güvenli yoldur.
- Uzun süreli açlık, tansiyon ya da kan şekeri düşüşü ataklarına yol açarak denge bozukluğunu tetikler böylece düşme riski artmış olur. Bu yüzden aç karna zorlayıcı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir.
- Kasların sertleşmesi hareket etmeyi zorlaştırır. Sahurdan önce 10-15 dakikalık hafif esneme ve nefes egzersizleri kasların sertleşmesini önler.
- Spor ve egzersiz alışkanlığının başarılı şekilde devam ettirilmesinin yanında yeterli protein miktarının alınması da çok kıymetlidir. Tavuk, balık, yumurta, yoğurt ve peynir gibi kaynakları tüketmeyi ihmal etmeyin.
- Susuzluk kas krampları ve kasılmalarını artırabileceği için iftar ve sahur arasında 2-2,5 buçuk litre su içmeye özen gösterin.