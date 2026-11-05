Rahmi Özkan'ın Genelev Çıkışı Canlı Yayına Damga Vurdu: Müge Anlı'dan Anında Fren!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Rahmi Özkan'ın genelev üzerinden verdiği örnek stüdyoda şaşkınlık yarattı. Müge Anlı'dan jet müdahale geldi.

Rahmi Özkan'ın Genelev Çıkışı Canlı Yayına Damga Vurdu: Müge Anlı'dan Anında Fren!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 14:51

ATV ekranlarının rekorlar kıran sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert her gün milyonları ekrana kilitlemeye devam ederken bu kez programın duayen ismi avukat Rahmi Özkan'ın canlı yayındaki sözleriyle gündeme geldi. İşlenen bir konu üzerine geçmişteki arkadaşlık ve saygı kurallarını kendi gençlik hatıralarıyla açıklamak isteyen Özkan'ın verdiği örnek stüdyoda ve ekran başındakilerde şaşkınlık yarattı.

Canlı Yayında Sınırları Zorladı

Programda tartışılan bir konu üzerine söz alarak geçmiş dönemdeki dostluk ilişkilerini ve ahlak anlayışını savunan Rahmi Özkan, konuşmasına "Üstü kapalı anlatacağım" diyerek başladı. Ancak gençlik yıllarından verdiği örnekte kullandığı ifadeler canlı yayında bir anda tansiyonu ve şaşkınlığı artırdı.

Özkan'ın eski dönemdeki arkadaş sadakatini vurgulamak için genelev ortamından ve oradaki ilişkilerden detaylı bir şekilde bahsetmesi stüdyodakileri ve izleyicileri şoke etti. Deneyimli hukukçunun "Üç numaralı odadaki Ayşe'ye gittiğini yakın arkadaşları biliyors, arkadaşları gitmezdi" şeklindeki çarpıcı çıkışı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Müge Anlı'dan Anında Fren

Rahmi Özkan'ın canlı yayındaki bu detaylı ve beklenmedik açıklamalarını büyük bir dikkat ve şaşkınlıkla dinleyen sunucu Müge Anlı, durumun daha da uzamasına izin vermedi. Yayının sınırlarının aşılmaya başladığını fark eden Anlı, hızlı bir hamleyle araya girerek "Ayrıntılara girmeyin, biz anladık" dedi ve usta avukatın sözlerini keserek konuyu derhal değiştirdi.

Müge Anlı'nın jet hızıyla yaptığı bu müdahale sosyal medyada izleyicilerden takdir toplarken, programın o anları günün en çok paylaşılan video kesitleri arasında yer aldı.

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