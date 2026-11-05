Harbiye'de Yürek Burkan Anlar: Emir Can İğrek Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu!

Emir Can İğrek Harbiye konserinde gözyaşlarına boğuldu. 10 gündür hastanede tedavi gören annesi Aysel İğrek için Sezen Aksu şarkısı söyledi.

Harbiye'de Yürek Burkan Anlar: Emir Can İğrek Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 14:20

Türk pop ve alternatif müziğin en yetenekli ve sevilen temsilcilerinden Emir Can İğrek İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bu sezon dokuzuncu kez müzikseverlerle kucaklaştı. Yağmurlu ve olumsuz hava koşullarına rağmen kapalı gişe gerçekleşen konserde coşku tavan yaparken ünlü sanatçının konser sırasında yaptığı hüzünlü ve duygusal açıklama salonda soğuk rüzgarlar estirdi.

"İlk Kez Harbiye Konserimde Yanımda Değil"

Bugüne kadar imza attığı tüm Harbiye sahnelerinde ve kariyer yolculuğunda en büyük destekçisinin annesi olduğunu her fırsatta dile getiren Emir Can İğrek bu kez annesi Aysel İğrek'in yanında olamamasının üzüntüsünü yaşadı.

Konser ortasında dinleyicilerine içini döken genç şarkıcı annesinin 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Aysel İğrek'in rahatsızlığının detaylarına ilişkin henüz resmi bir bilgi verilmezken sanatçının "İlk kez bir Harbiye konserimde annem yanımda yok" sözleri Harbiye’yi dolduran binlerce hayranını yasa boğdu.

Sezen Aksu Şarkısıyla Annesine Seslendi: Harbiye Ağladı!

Gecenin en yürek burkan ve unutulmaz anı ise repertuvardaki özel bir parçayla yaşandı. Annesine olan özlemini ve sevgisini dile getiren Emir Can İğrek, Sezen Aksu'nun efsaneleşmiş eseri "Unuttun mu Beni"yi hastane odasında tedavi gören annesi Aysel İğrek için seslendirdi.

Şarkıyı söylerken gözyaşlarına hakim olamayan ve sahnede gözyaşlarına boğulan başarılı sanatçıya Harbiye'yi dolduran binlerce dinleyici de alkışlar ve duygu dolu tezahüratlarla destek oldu.

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