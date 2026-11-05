Mahsun J Neden Bitti? Mahsun Karaca'dan Güldüren Açıklama

Mahsun J dizisinin neden bittiğini açıklayan Mahsun Karaca, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City üzerinden yaptığı esprili yanıtla güldürdü.

Mahsun J Neden Bitti? Mahsun Karaca'dan Güldüren Açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 14:59

Sosyal medyada yarattığı Röportaj Adam karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ve ardından BluTV ekranlarında yayınlanan Mahsun J dizisiyle oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Mahsun Karaca dizinin neden sona erdiğine dair yaptığı esprili açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

"Acun Abi Mahsun J'nin Yeni Sezonunu Yapmak Yerine Takıma Sol Bek Aldı!"

Başarılı komedyen ve oyuncu Mahsun Karaca hayranlarının ve izleyicilerin merakla sorduğu "Mahsun J neden bitti?" sorusuna kendine has mizahi üslubuyla adeta ses getiren bir yanıt verdi.

Ünlü yapımcı ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City üzerinden esprili bir göndermede bulunan Karaca, dizinin yeni sezonunun çekilmeme nedenini futbol transferlerine bağladı. Şaka yollu çıkışıyla herkesi güldüren Karaca şu ifadeleri kullandı:

"Hull City yüzünden. Acun abi Mahsun J'nin yeni sezonunu yapmak yerine takıma sol bek aldı. Bizden daha iyi bir yatırım oldu."

"Yeni Sezonda Sürprizimiz Hull City!"

Espriyi bununla da bırakmayan ve açıklamasına devam eden Mahsun Karaca mizahi dilini sürdürerek yeni projeler veya sezonlar hakkında konuşurken futbol dünyasına takılmaktan geri durmadı. Ünlü isim "Velhasıl yeni sezonda sürprizimiz Hull City bomba gibi geliyor" diyerek sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan eğlenceli anlara imza attı.

Karaca'nın bu esprili ve ironik açıklaması kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin konularından biri olurken izleyiciler Mahsun J dizisinin mizah anlayışının gerçek hayatta da devam etmesine kahkahalarla karşılık verdi.

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