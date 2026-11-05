Ünlü Oyuncu Yılmaz Bayraktar Evlendi! Sıla Özlem Önemli ile Mutluluğa "Evet" Dedi

Oyuncu Yılmaz Bayraktar ile meslektaşı Sıla Özlem Önemli evlendi. Çift Eminönü sokaklarında çekilen romantik nikah pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü Oyuncu Yılmaz Bayraktar Evlendi! Sıla Özlem Önemli ile Mutluluğa
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 13:33

Televizyon ekranlarının başarılı ve aranan yüzlerinden Yılmaz Bayraktar uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Sıla Özlem Önemli ile hayatını birleştirdi. Tatar Ramazan, Akıncı, Son Yaz, Çılgın Dersane, Bize Bir Şey Olmaz ve Bir Küçük Gün Işığı gibi birbirinden iddialı projelerde boy gösteren yakışıklı oyuncu Yılmaz Bayraktar’ın evlendiği haberi magazin dünyasında büyük bir sevinç yarattı.

Nikah Sonrası Sürpriz Paylaşım

Mutluluklarını bir süre gizli tutmayı tercih eden ve nikah masasına oturduktan haftalar sonra müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyuran ünlü çift hayranlarına sürpriz yaptı.

İstanbul'un tarihi ve nostaljik dokusuyla dikkat çeken Eminönü sokaklarında objektif karşısına geçen ikili, çekildikleri romantik ve neşeli kareleri takipçileriyle paylaştı. Çiftin sosyal medyada binlerce beğeni alan ortak paylaşımına düştüğü "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi." notu ise romantik anlara imza attı.

Sanat Dünyasından Çifte Tebrik Yağdı

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ve meslektaş birlikteliklerini mutlu bir evlilikle taçlandıran Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'nin bu sürpriz evlilik haberi kısa sürede magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları ve ünlü çiftin yakın dostları, paylaşılan romantik fotoğrafların altına "Mutluluklar", "Harika bir çift" ve "Çok yakıştınız" temalı tebrik mesajları yağdırdı.



 

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