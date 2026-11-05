Murat Cemcir'den Sağlık Açıklaması: "Direkten Döndüm Her Şey Çok İyi!"

Türk komedi sinemasının ve televizyon ekranlarının sevilen ismi Murat Cemcir geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği ani rahatsızlık ve ardından kaldığı yoğun bakım sürecinin ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı. Yaşadığı zorlu sağlık sorunlarını ve hakkında çıkan iddiaları yanıtlayan başarılı oyuncu, sevenlerinin yüreğine su serpen açıklamalarda bulundu.

İç Kanama Nedeniyle 3 Gün Yoğun Bakımda Kalmıştı

Geçmişte yakın dostu Ahmet Kural ile rol aldığı yapımlarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan 49 yaşındaki Murat Cemcir geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan ünlü oyuncu derhal yoğun bakıma alınmış ve 3 gün süren yoğun bir medikal tedavinin ardından tehlikeyi atlatmıştı.

"Doktorlar 8-9 Ay Zaman Vermişti Sağlığım Çok İyi"

Yoğun bakım sürecinin ardından ilk kez basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Cemcir sağlık durumuna dair merak edilenleri paylaştı. Doktorların kendisine bir süre dinlenme uyarısında bulunduğunu belirten başarılı oyuncu "Teşekkür ederim, iyiyim. Doktorlar 8-9 ay zaman vermişti bir şey yapmamam için. Sağlığım çok iyi, her şey çok iyi gidiyor" diyerek durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.

Basın mensuplarının hakkındaki icra veya şirket iddialarıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Cemcir, şirketine ulaşmayan bir tebligat yüzünden konudan haberdar olmadıklarını avukatlarının gerekli hukuki itirazları yaptığını ve sürecin kendi lehlerine sonuçlanacağına inandığını belirtti.

Sağlığına yeniden kavuşan ve neşeli halleriyle dikkat çeken Murat Cemcir'in bu açıklamaları hayranları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.