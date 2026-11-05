Ömür Usta Yeni Bölüm Ön İzlemesi Yayında: Sırlar Bir Bir Ortaya Dökülüyor

Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisinin 7. bölüm tanıtımı yayınlandı. Koray'ın eşinin mahalleye gelmesi ve Nevra'nın intikam yemini ortalığı karıştırıyor.

Ömür Usta Yeni Bölüm Ön İzlemesi Yayında: Sırlar Bir Bir Ortaya Dökülüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 12:03

Senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu Ay Yapım imzalı “Ömür Usta”da bu hafta Ömür’ü büyük sınavlar bekliyor.

Koray’ın Eşi Mahalleye Geliyor

Koray’ın karısının mahalleye gelip olay çıkarmasıyla başlayan tanıtım bölüme dair heyecanı artırıyor.

Tunç ve Nevra arasındaki gerginlik artarken Nevra tüm yaşananlardan sorumlu tuttuğu Ömür’e intikam yemini ediyor.

Ömür Büyük Sınavlardan Geçiyor

Ömür, hala kendisine çıkan lotodan habersizken Mete’nin pahalı bir arabanın içinde İpek’e söyledikleri kafaları karıştırıyor.

Aile bağları, ihanet, aşk, sınıf çatışmaları ve ikinci şanslar üzerine kurulan “Ömür Usta”; tüm yaralarına rağmen hayata tutunmayı başaran bir kadının, kendi ışığını yeniden keşfetme hikayesini anlatıyor. 

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin yanı sıra kadrosunda Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi güçlü isimleri bir araya getiren “Ömür Usta” her Pazar saat 20.00’de NOW’da.

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