Pınar Deniz'e Lansmanda Sürpriz Doğum Günü: 33. Yaşını Kutladı!

Pınar Deniz reklam yüzü olduğu markanın lansmanında 33. yaşını sürpriz pastayla kutladı. Oyuncu, yeni iş birliğinin heyecanını paylaştı.

Pınar Deniz'e Lansmanda Sürpriz Doğum Günü: 33. Yaşını Kutladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 14:23

Ünlü oyuncu Pınar Deniz reklam yüzü olduğu markanın lansmanında sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaştı. Tanıtımda 33. yaşını kendisi için özel olarak hazırlanan pastayla kutlayan güzel oyuncu renkli anlar yaşadı.
 

Lansmanda Sürpriz Pasta: 33. Yaşını Kutladı

Düzenlenen lansman Pınar Deniz için unutulmaz bir sürprize sahne oldu. Markanın Türkiye'deki ilk reklam yüzü olarak davete katılan Deniz lansman sırasında kendisi için hazırlanan doğum günü pastasıyla karşılaştı. Deniz 33. yaşını hazırlanan özel pastayla kutladı.

Pınar Deniz markayla gerçekleştirdiği iş birliğinin heyecanını da paylaştı. Reklam çekimlerinde oldukça keyifli anlar yaşadığını belirten oyuncu şunları söyledi:

"Ortaya çıkan filmi izlemek de benim için çok keyifliydi. Türkiye'ye yeni gelen bir markanın ilk reklam yüzü olmak ve daha fazla insanla buluşturmak tarifsiz bir mutluluk. Markanın renkli dünyasının bir parçası olmak da beni ayrıca çok heyecanlandırdı."

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