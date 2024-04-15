Rahmi Koç, Miami'de Küba Gecesinde Şarkı Söyledi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bayram öncesi Miami’de Küba geccesine katıldı. Kübalı şarkıcıya marakas ile eşlik eden Koç, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

Rahmi Koç, Miami'de Küba Gecesinde Şarkı Söyledi
SOSYETE
Yayın Tarihi : 15-04-2024 18:12

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bayram öncesi Miami'de gerçekleşen bir Küba gecesine katıldı. Geceye damgasını vuran anlardan biri, Rahmi Koç'un Kübalı bir şarkıcıya marakas eşliğinde şarkı söylemesi oldu.

Koç, geleneksel Küba ritimleri eşliğinde şarkıcıya marakas çalarak ve onunla birlikte şarkı söyleyerek geceye renk kattı. İş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Rahmi Koç'un, bu tarz etkinliklere katılımı ve eğlenceli tavırları, dikkatleri üzerine çekti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Koç'un, sıcak atmosferin etkisiyle coşkulu bir şekilde şarkı söylemeyi sürdürdüğü ve katılımcılar arasında olumlu bir enerji yarattığı görüldü.

 

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