Rafet El Roman'dan her an evlilik sürprizi gelebilir! 'Aileler tanıştı'

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman (55), eski eşleri Tuğba Altıntop ve Ceren Kaplakarslan'dan boşandıktan sonra, genç sevgilisi Yasemin Gergeç (31) ile birlikte görüntülendi. Çift, Akmerkez'de bulunan bir restoranda romantik bir akşam yemeği yedikten sonra alışveriş yaparken kameralara yakalandı.

Rafet El Roman, sevgilisi Yasemin Gergeç ile ilişkisinin oldukça iyi gittiğini belirtirken, "Sürpriz bir karar söz konusu mu?" sorusuna tebessümle karşılık verdi. "Her an sürpriz bir karar alabiliriz, aileler de tanıştı" dedi. İkinci bir şansa hazır olduklarını ifade eden Rafet El Roman, ailelerin tanışmasının olumlu geçtiğini ve bu buluşmanın güzel bir deneyim olduğunu paylaştı.